英國殿堂級男子組合Take That今日宣布將舉行全球巡迴演唱會《Take That - This Life On Tour 2024》,除了歐洲及澳洲之外,他們亦會舉行亞洲站,不過香港再次「落選」。

他們宣布亞洲站其中包括11月16日台灣高雄流行音樂中心舉行的演唱會,除了台灣之外,亞洲站還有印尼及日本。他們於2007年曾到台灣開騷,Take That宣布台灣開騷後,粉絲留言表示振奮,並慨嘆已等了17年,其中有粉絲表示「我們準備接招(Take That)了」、「我最愛的男團,我的青春回憶」。

當年紅透半邊天的Take That曾被英國媒體形容是「繼披頭四之後,最受歡迎的英國組合」。Take That 90年代全盛時期有5位成員,隨着Robbie Williams、Jason Orange相繼離隊後,目前只剩下Gary Barlow、Mark Owen以及Howard Donald 3位成員。