億世家改善你嘅生活　讓你真正無障礙出行

【營業資訊】人口老化，街上愈來愈多長者使用電動輪椅和助行器。在一個社會老齡化的趨勢下，億世家最新推出EasyRider超輕易摺電動助行椅，讓需要者滿足更長途的外出需求，輕鬆出行，提升其生活質素。

EasyRider電動助行椅性能穩定及容易操控，已獲取多個安全品質認證，質素不容置疑，性價比十分高。EasyRider的 2款電動助行椅具備超長續航力，讓用家輕鬆遊走10-20公里，10公里相當於行走藍田至尖沙咀的距離。一般街道常見斜道只有5°以下，EasyRider電動助行椅爬坡度可達10°，於上斜坡時能保持出色的動力，能穩定安全地爬升，讓用家享受無障礙樂行。EasyRider設計輕巧，重量輕至17公斤，能輕鬆摺疊放入車尾，用家可乘搭不同公共交通工具，可帶上飛機，想周遊列國亦毋須擔心。EasyRider的設計除了迎合自駕者的需要，億世家同樣貼心地為照顧者提供適用配件，讓照顧者能更輕鬆方便地操控電動助行椅，共同輕鬆出行，無障礙四處暢遊。億世家更提供全港首創的全面售後服務，2年保養及保養期內4次免費驗車。預約後只需將電動助行椅駛至任何一間億世家分店即可享用驗車及保養服務，非常方便。

億世家讓你打破行動界限，自由享受人生。如想了解更多，歡迎到全線億世家分店試車啦！

查詢熱線：2235 0333

EasyRider 電動助行椅優點：

1. 認證：已獲取多個安全品質認證，性價比高

2. 襟行：10-20公里超長續航力 ( 10公里相當於行走藍田至尖沙咀的距離)

3. 好力：爬坡度可達10° (一般街道常見斜道只有5°以下)

4. 輕巧易摺：重量輕至17公斤 (輕巧版)

5. 輕巧便攜：可乘搭不同公共交通工具及可上飛機

6. 全面售後服務：2年保養及保養期內4次免費驗車