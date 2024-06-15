張學友病愈後首復唱　台上鞠躬為失準致歉

歌神張學友早前感染呼吸道融合病毒，臨時取消台北小巨蛋3場巡唱，一度從台灣飛回香港休養，日前他終於病愈復工，昨晚（14日）重返小巨蛋復唱，他一登場就以嘹亮歌聲獻唱《留住這時光》揭開序幕，之後再大騷招牌一字馬，明顯已回復狀態。及後，他身穿黑色皮衣跳唱《Ooh La La》，但唱到《三天三夜》時，高音位略感吃力，他坦言：「大家都知道我身體不適，我有考慮過要不要取消今天演唱會，早上試唱，唱得還可以，剛剛唱不上去那幾個音，早上都是唱得上去，很想非常用力為大家表演，但愈用力就愈容易出錯，大家放心，我會盡全力去為大家表演。」

提到病況，他笑言：「我上網看這是小孩子才會中的病毒，我小看這個病毒，上次中新冠，兩條線沒了就可以唱，這次好辛苦，終於知道我女兒們當時是很辛苦。」又自認聲音狀態不如往常，向粉絲致歉：「你們來聽我唱歌的，我這樣心裏就很不舒服，今天鞠躬會鞠得特別低一點，希望大家可以原諒我，我真的感覺非常抱歉。」自我要求甚高的他直言：「氣自己為甚麼會病，但誰又不病呢？有沒有人沒病過？有的話告訴我一下，我想知道怎麼樣才可以不會病的。」不過他依然敬業連唱多首金曲，炒熱全場氣氛。