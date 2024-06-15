中菜注入新元素　各具風味

中菜在本地甚具人氣，為了吸引客人，餐廳不時推出新菜，來自不同地域的菜單，各具風味，部分更推出優惠來吸客，親朋宴客最好不過。

粵菜點心

老友記朝朝去飲茶，傳統點心以外，也會有新口味。黃埔一間五星級酒店高級中菜廳近日推出多款新菜式，全新點心有花膠遼參餃、白松露帶子餃、羊肚菌牛肉燒賣、一品燒鵝酥和櫻花蝦鹹水角等。小菜方面，滿載而歸以南澳帶子、桂花蚌和法國鱈魚入饌，鮮味滿滿。其他有滋補的羊肚菌鮑魚燉竹絲雞、香嫩的蒜岩鹽燒宮崎和牛粒和美味的嬰花蝦瑤柱蛋白炒飯等，同樣美味。此外，酒店自助餐廳於7月1日至9月15日推出東南亞美饌及馬來西亞榴槤盛宴，當中包括馬來西亞榴槤盛薈周末下午茶自助餐及東南亞夜市及榴槤美食巡禮自助晚餐，前者有榴槤咖央三文治、特色榴槤薄餅和榴槤斑蘭卷，後者有各式東南亞美食，逢星期五至日及公眾假期會有榴槤嘗味拼盤，分量十足。

午餐鋸鮑魚

很多打工仔食午餐，都是趕時間草草了事。銅鑼灣主打鮑魚的中菜館近日新推吉品鮑魚點心午市套餐，3款點心可選晶瑩海蝦餃、 潮州蒸粉果、蟹皇燒賣仔、黃金涼瓜餃、蜂巢茘芋角或安蝦鹹水角，主菜是30頭吉品鮑魚配鵝掌，滋味濃郁，最後是迷你瑤柱荷葉飯、生磨蛋白杏仁茶和美點雙輝，即時趕時間，偶然都可對自己好啲。

高級體驗

坊間有些會所餐廳，會俾年費才能享用設施，中環奢華會所早前推出免入會體驗機會，訪間可在自選日子造坊，品嘗由行政總廚陳定邦師傅主理的粵式私家菜，包括鮑汁脆皮釀遼參、鱘龍魚子北海道海膽水晶蝦球、招牌脆皮黑松露手撕雞、拍薑夏威夷⿊岩鹽蒸海東星、雪裏紅脆皮百花雞和藤椒葱燒牛柳粒等，餐廳亦可客人喜好定制菜單，就更合你口味。

夏日限定

來到夏日，開胃消暑的菜式最受歡迎。灣仔一間五星級酒店高級中菜廳於夏日推出精選菜式，25年陳皮白玉竹笙燉澳洲翡翠鮑魚，湯汁鮮濃美味而有獨特陳皮香。老菜脯筍衣酸汁煎馬友選用潮汕老菜脯和清遠筍衣，再加魚湯和酸菜製作的醬汁，刺激食欲。甜品是椰子雪葩石榴甘露，本地石榴配台灣芭樂，順滑鮮香。

上海淮揚風味

濃郁而層次複雜的上海菜，在本地都有捧場客。上海淮揚菜館剛將軍澳開設新分店，除供應淮揚五福拼盤、脆煎灌湯小籠包、麵醬毛豆年糕炒青蟹、上海煙熏脆皮雞、蟹粉炒河蝦仁和鮑魚紅燒肉等名菜，特別設計了全新的蘇式東坡肉、沙鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁、素雞拌萵筍和蟹肉扒菜苗等，配新出的竹蔗茅根水、檸檬薏米或五花茶享用，消滯又消暑。新分店還推出早市時段，方便客人一盅兩件和歎淮揚麵食。因應分店開幕，現於午市堂食消費滿不同金額，可獲現金卷，外賣自取則有85折優惠。

豐盛魚鮮

鮮嫩魚肉，美味又有益。中環高級中菜館和內地黃魚供應商合作，聯乘推出新菜單，夏日必吃的原隻冬瓜盅燒海釣大黃魚花膠羹，以魚肉和魚骨熬湯汁，配黃魚、花膠和夜香花等食材，鮮味解暑。私房鹹菜啫啫海釣小黃魚煲，選用自家製辣味鹹菜來醃小黃魚，味道濃郁。其他還有川味辣辣辣辣海釣小黃魚、古法原條海釣大黃魚伴手工陳村粉、鮑汁燒原條海釣大黃魚配葱花餅和諾鄧金腿海釣大黃魚飯，讓大家吃個滿嘴魚鮮。