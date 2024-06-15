馬國明養精蓄銳恨生B　想湯洛雯做「跟得夫人」陪開工

視帝馬國明今午到旺角出席活動。最近來來回回佛山開工的他，笑指自己「呢排炒散」，皆因他有份客串演出劇集《巨塔之后》，在劇中他與蕭正楠扮演好兄弟，又與吳若希有感情線，雖然戲份不多，但他依然相當重視，拍攝之前熟讀劇本，投入角色。除此之外他與鍾鎮濤亦有對手戲，由於過往於飯局上認識對方，陳豪自言拍攝時感覺相當親切。

談到有傳他將演出電視電影《尋夢琴澳》，馬國明笑答：「其實我冇收到通知，都係身邊嘅朋友話我聽，不過係公司嘅作品，相信消息應該係真確嘅。（有冇拍過電視電影？）好耐之前拍過一套《鐵翼驚情》，扮演飛機乘客，嗰時我都仲係訓練班啱啱畢業，所以都好期待。」

而太太湯洛雯現處於休息階段，馬國明表示：「佢忙緊拍社交平台上面嘅廣告，公司又暫時未搵佢拍劇。」提到太太可以做「跟得夫人」陪他北上開工，馬國明即表示認同，並表示自己之後會隨《巨》劇到布拉格取景，希望到時太太能有時間一起去。

至於造人大計，馬國明則表示暫時未有好消息，又指雙方都要好好休息、養好身體，之前他亦有接受身體檢查，加上做開運動，所以各項指數都好靚仔。而太太湯洛雯也有打羽毛球及踩健身單車，看來兩人都為迎接新生命做好準備，積極造人。不過當提議他帶太太一起踢足球，他即耍手擰頭，直言球場沒有冷氣兼曬，又擔心太太覺得悶，絕對是寵妻狂魔。