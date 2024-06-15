激新水族館酒店　攬海豚暢泳

近年世界各地不少水族館都推出住宿項目，剛於日本神戶市開幕的神戶須磨SEA WORLD水族館便有附屬酒店，巴閉之處係酒店內設有日本首個可與海豚同游的泳池，再加上特色魚缸客房，甫一開業即成為話題！另外台灣及新加坡亦各有與別不同入住水族館的體驗，讓住客可跟海洋生物同眠，享受超治愈的宿一宵滋味。

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日本：抓住背鰭 興奮同游

神戶人氣景點須磨海濱公園經改裝後，剛於6月初重新開幕。公園集水族館、娛樂設施、酒店和商店於一身，當中焦點莫過於神戶須磨SEA WORLD水族館，館內有西日本唯一的虎鯨展示館、可與海豚互動並了解其生態系統的「海豚海灘」、及可在大型水族箱前觀察海豚的「海豚館」等多個部分。而附屬的住宿設施神戶須磨SEA WORLD HOTEL同樣賣點多多，最具噱頭的是設有讓住客與海豚互動的海豚泳池（Dolphin Lagoon），你可抓住海豚的背鰭與牠們一起在池中暢泳，透過親身接觸及撫摸去認識海豚，絕對是難得體驗！而酒店共設80間客房，全部均可觀賞瀨戶內海日落美景，並分為9種房型，當中的「海洋世界Aqua」高級客房以奇幻客艙為概念，室內設計令人聯想到遨遊大海的船隻，搭配虎鯨的黑白色調，更設有大魚缸供你隨時賞魚。酒店住客於入住期間可無限次免費進出神戶須磨SEA WORLD。房價（2人入住）每晚每位¥53,000起（約HK$2,650）

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台灣：夜宿一宵 鯊魚陪瞓

不少水族館會推出夜宿活動，讓人感受不一樣的遊逛樂趣。不過講究豪華舒適的話，台灣COZZI Blu和逸飯店．桃園館與桃園市都會型水族館Xpark合作的「Blu Night宿海奇遇」，堪稱當中代表。這個兩日一夜的住宿計劃，除了包含日間及夜間參觀水族館外，更安排客人夜宿Xpark。後者有別於一般夜宿水族館要躺在地板瞓睡袋，酒店斥資百萬新台幣打造單人帳幕睡床，以Q版鯊魚作造型，不僅具隔音及遮光等功能，而且床墊亦很舒適， 讓訪客在五星級的環境下與鯊魚、魔鬼魚、水母、珊瑚等同眠。翌日則有欣賞千魚群游和海獅表演、到實驗室餵水母及生態瓶DIY等水族館活動，玩樂元素豐富。酒店特別為此計劃打造了梳洗空間，高級沐浴用品、浴巾及負離子風筒一應俱全。此外還提供三餐，包括迎賓小點、海濱碼頭市集風格自助晚餐、睡前粥品餐點及次日自助早餐，用餐餐廳更特別設有室內露營帳篷，可體驗恍如野餐般的樂趣。每位收費NT$8,600起（約HK$2,908）。

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新加坡：特色套房 邊泡邊賞

位於新加坡南端的離島聖淘沙，設有集多種住宿及玩樂設施於一身的聖淘沙名勝世界度假區。喜愛海底世界的話，必住當中的Equarius Ocean Suites，11間雙層豪華別墅內別有洞天，1樓是水色調的客房，開啟電動簾，漂亮的海底世界透過大觀景窗呈現眼前，因為這些客房跟S.E.A.海洋館的深海魚槽連在一起，上萬隻海底生物在眼前游來游去，不時見到大大條魔鬼魚前來打招呼，如果遇上潛水員餵食，魚兒就會從四面八方湧來，十分壯觀。窗前的木地板下還藏着一個下沉式浴缸，可邊泡熱水澡邊看魚兒，夜晚熄燈後，更能與數以萬計的海洋生物一同入眠，真正「魚」樂無窮。 2樓則是客廳、露台及戶外私人風呂，可享受在綠意盎然環境下浸浴的樂趣。一場來到，也別錯過到S.E.A.海洋館遊覽，內裏分為45個棲息地，可近距離見識逾千個物種、10萬多隻海洋生物，保證大開眼界！房價（2大2小入住）每晚SGD2,288（約HK$13,270）。