【Bethの食卓】松子同父親傳承有咩關係？

明天就是偉大的父親節，有沒有想過父親節應該食啲乜嘢呢？我就會特意為你介紹能護心又延年益壽的松子仁，它也有個名號叫長生果，它還有逆齡效果呢！

松子是常見的堅果，含脂肪、蛋白質、碳水化合物等，能入藥也是重要的養生食品；有助降低心臟病風險及潤燥滋陰延緩衰老。每天不需要食得多，只需要大概攝取5粒分量已足夠。

據搜尋資料顯示，松子中的葉黃素能有助眼睛過濾紫外線，防止視網膜黃斑受損，並降低老年黃斑病變和白內障之風險。松子中的蛋白質亦有助降低身體能量消耗速度，不易感覺疲倦乏力。

在美食界中，一味松子黃魚最享譽盛名。整條魚的外貌要𠝹花炸出來時像松子般，在上面淋上酸甜汁，謹記的是灑上這道菜的靈魂松子仁，成為一碟非常美味嘅松子黃魚。給父親吃是最好的了，因其有特別寓意。松子也作「種子」及「蟲子」論，意思是播下愛的種子，有健康的精蟲就能孕育出我們；多謝父親將一切美好的種子傳承留下來。

溫馨小提醒：生堅果未經烘焙烤乾直接食用，吃起來一定是軟的也沒有香氣。只有烘焙後才會變得香酥，並且滿室生香，瀰漫迷人的堅果香氣，烘烤後放置1-2小時後會更好吃。切記，放涼後的堅果才酥脆，能品嘗到其濃郁的堅果香氣。

大家也可以趁父親節與爸爸一齊吃松子仁、祝大家父親節快樂！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com