劉穎鏇陳曉華無懼暴雨　濕身玩遊戲勁狼狽

藝人劉穎鏇（Tiffany)、陳曉華、孔德賢、陳懿德和鄭俊弘等人今日（15日）出席「全城迎奧運」活動，活動於黃色暴雨警告下進行，一眾藝人都需要擔遮在雨中玩遊戲和表演唱歌，相當狼狽。

陳曉華近日夥拍郭晉安拍新劇，她表示開工不辛苦，反而和郭晉安合作令她信心大增：「佢啟發咗我好多嘢，好多嘢我都冇諗過，所以同佢講嘢令我信心大增，我仲同監製講得啦我識啦。」言拍劇初期很多事都懵懂不知，不知道應該如何演繹，但跟郭晉安交談過後，獲得一個明確的方向。而喜歡運動的Tiffany透露上星期到澳門觀賞女子排球賽，她稱是第一次親身到現場觀賞體育賽事，現場氣氛和平時在電視上看的完全不一樣，現場能夠充分感受到運動員的力量感。而同樣熱愛排球運動的陳曉華就言曾與Tiffany組隊玩排球，因此想延續這份熱情，找公司同事一起玩沙灘排球：「主要沙灘排球唔需要太多人，都想搵返啲女仔一齊打（心水人選？）Tiffany、游嘉欣，因為我同佢打過，同埋李君妍。」

作為今屆「奧運之星」的Tiffany 透露未知自己會負責什麼運動項目，不過就已經開始複習奧運知識，做足功課：「已經有幾百頁嘅奧運電子版參考書，雖然佢唔喺最新版本，但起碼有個概念畀自己。」而今次未能擔任奧運主持的陳曉華笑言最想做的事是飛到巴黎，現場觀賞奧運賽事。

另外孔德賢和陳懿德笑言是第一次在大雨中進行活動，非常能夠體現到奧運精神：「咁大雨，我哋都繼續玩，繼續去宣傳，繼續打籃球其實都好開心。」孔德賢透露小時候是田徑隊運動員，所以一直都好喜歡田徑運動，又指今次非常幸運，能夠一邊觀賞賽事一邊主持，寓工作於娛樂，有劇在身的孔德賢又指已經預計接下來不會有休息時間。而曾是羽毛球隊隊員的陳懿德笑言最喜歡羽毛球運動：「因為羽毛球感覺好刺激，未去到最後一刻都未知誰勝誰負，同埋雙打嘅時候非常講究團隊合作，我自己好鍾意團隊合作精神。」

同樣作為今屆「奧運之星」的孔德賢和陳懿德指為了到時代表觀眾問專家問題時，不要出現「低B問題」都會做足準備，孔德賢甚至開始閱讀東京奧運的資料，而經常被叮囑不要問蠢問題的陳懿德反問孔德賢怎樣才算是蠢問題？孔德賢回答：「好多人都知嘅嘢，但得你一個唔知，例如「越位」。」