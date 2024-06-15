陳靜爆Seed同歸於盡　羅嘉良許紹雄講數鬥演技

劇集《家族榮耀之繼承者》的劇情進入白熱化，昨晚（14日）播出的一集，焦點劇情落在陳靜「爆Seed」拉余安安同歸於盡，以及許紹雄跟羅嘉良講數的場口。

許紹雄全程「皮笑肉不笑」且表現冷靜，他還以「紅酒論」妙喻羅嘉良：「你支酒先天不足、後天失調，不過咁！第一啖 ok 架喎，嗒落就麻麻，支酒飲唔過。」全段一氣呵成，戲勢十足。對於兩大老戲骨上演「針鋒相對」戲碼，網民紛紛大嗌過癮，又指終於等到許紹雄發威反擊：「終於等到Benz雄黑化報仇」，又大讚他的「紅酒論」句句有骨地將敵人攻擊至體無完膚、相當啜核：「港式罵人就是爽。」對於羅嘉良被氣至吹鬚碌眼，網民亦似乎大感過癮，連環惡搞「守義噴火圖集合」，相當爆笑。

另外，劇中陳靜為了向連累自己成為孤兒兼不幸小產的余安安報復，她誘騙對方上遊艇並準備燒炭同歸於盡。在決心尋死之前，陳靜向余安安連環瘋狂破口大罵兼且又喊又笑，說到激動之處不但五官變形、淚流披臉及粉頸、更數度嗌至歇斯底里，以「癲狂入血」形容絕不誇張，認真演技大爆發。而該幕戲余安安其實十分辛苦，除了要聲嘶力竭連環大叫救命，還要全場戲以濕身狀態拍攝，兼且要連人帶櫈跌在地上。