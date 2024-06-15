譚輝智深得狄波拉歡心　不擔心霆鋒呷醋：想見吓佢

《中年好聲音2》歌手譚輝智與爸爸譚握籌近日接受電台訪問，譚爸爸被問及當上星爸的感受時表示，看見兒子唱歌時那份滿足感已很足夠：「做爸爸就係希望仔女開心，又唔係急於要佢賺錢養家。」輝智強調父親對自己影響甚深，特別在待人接物方面：「爸爸經常教我哋對人要禮讓，唔論對發展友誼定係事業都會有所得着。」

外間指輝智在比賽中選唱《記憶棉》是故意讓賽，以免阻礙自己的生意和家庭，他否認：「如果可以控制就好犀利。我估自己三甲不入，攞到亞軍已經超乎我嘅想像。其實我想唱陳奕迅嘅《大個女》，唔係為咗比賽，只係純粹想送畀給女留念，但可能成績會更差。」他坦言仍未習慣成為公眾人物，並指會時刻儆醒自己注重儀態。

另外，講到深得狄波拉（拉姑）歡心，他坦言：「其實到依家我都唔知拉姑點解鍾意我，可能覺得我『傻傻地』，我好感激佢，佢知道我喉嚨痛，會畀啲補品畀我，感覺好幸福。佢又會畀意見我，特別係心理質素方面，她又教我點樣準備唱歌，運用聲線。佢有好多秘方，但我唔可以公開，人人都知就唔係秘方。（會唔會擔心霆鋒呷醋？）如果真係嘅話，不如我哋見吓面，我好想見佢。」

至於想合作的對象，輝智笑言渴望與天王合作：「我係張學友嘅粉絲，如果見到佢我會暈。我係聽佢嘅歌長大，佢嘅所有歌曲，我都好鍾意，仲有陳奕迅，我好喜歡佢後期嘅作品，很有深度。女歌手方面，我欣賞容祖兒，近期睇咗佢嘅演唱會，覺得佢好厲害，聲底好厚好勁。」

現年38歲的輝智自言人生中最滿意現在：「完成咗自己嘅心願，下個夢係有自己嘅代表作，希望幾十年後留低一兩首歌，大家一聽就知道係我嘅歌。」對於輝智的未來，譚爸爸忠告道：「做人要有目標，但唔好定得太高，否則每日都會失望。要顧及健康 ，以樂觀嘅態度去解決問題。身為公眾人物，擁有得多，煩惱自然多，根本無可能完全解決，唯一係自己唔好當佢係一回事，咁就已經解決咗。」

對於今年父親節，譚爸爸笑指一切待子女安排：「佢哋最鍾意唱《真的愛你》。至於父親節禮物，輝智喺英國讀廣告設計，咁多年嚟佢都會親手整賀卡，由兄妹們簽名再寫幾句說話畀我。我好珍惜，會將啲咭一張一張包好，幾十年乜都可以拋棄，唯有呢啲卡我唔捨得。」