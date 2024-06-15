豪放直播主　嗒仔唔會輸

近年網上湧現好多直播主，內容各式各樣乜都有，而日本AV界亦有「女直播主系列」，當中除咗可以見到佢哋賣弄美色，更加睇到佢哋主動溝仔上床，將直播主嘅魅力完全發揮！

背夫偷食

喺JET映像出品嘅《做了農村居民以及直播主》入面，紺野光同老公厭倦喺大城市生活，於是搬到農村居住，並轉行做直播主介紹農村生活及農產品，仲識到熱情嘅農夫次郎教佢哋各種農業知識。之不過，次郎根本係鹹濕大叔，佢咁做只係想親近光妹，後來終於畀佢搵到機會霸王硬上弓！然而光妹居然愛上咗次郎強勁嘅雄風，好快兩人就變成姦夫淫婦，成日背住老公鬼混！

表演自娛

於S1推出嘅《對面的鄰居是一位著名的色情主播》當中，獨居大叔吉川今次發達啦，皆因又索又大波嘅靚女Unpai搬到佢對面單位，後來仲發現Unpai原來係色情網站嘅女主播，經常喺屋入面直播表演自娛畀網民欣賞！而Unpai冇男人滿足感到好枯燥，決定勾引鹹蟲吉川手解決慾火，自此二人經過喺屋企上演連場激戰，盡情享受交歡樂趣。

飛釘誘惑

片廠NPJ製作嘅《不穿胸罩的全天候行走直播主》，講述美園和花係一位豪放大波直播主，最愛飛釘四圍遊介紹各地區嘅特色打卡咭勝地，不過和花其實有另一個目的，就係去到不同地方溝仔，而和花生得咁靚女，加埋凸點咁養眼，勾引男仔上床簡直係易過借火，一次過溝兩條仔去酒店大玩3P亦話咁易呀！

簡評

有好多不同類型嘅直播主，滿足不同需要，而今日為大家介紹嘅「直播主系列」，當中嘅索女直播主就好樂意滿足男士嘅性需要！喺3部作品中，本仙最鍾意紺野光主演嘅《做了農村居民以及直播主》，原因係劇情豐富元素多，包括移居田舍同NTR，加上紺野光同農村大叔頻頻交歡，場面夠晒精彩！