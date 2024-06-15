「大表波」Stanley被封「綠茶表」　盼音樂演戲並駕齊驅

人氣男團MIRROR成員Stanley近期為擔任形象大使的護膚品牌拍廣告，產品以綠茶為元素，加上Stanley有大表哥之稱，因而被笑指化身「綠茶……表」，對此他笑言：「哈哈哈！好鍾意『綠茶……表』呢個idea！同我好夾，我本身都真係一個綠茶控！」問到現實生活中，有否遇過真「綠茶婊」，Stanley坦言不知道：「我估呢方面男生都比較遲鈍吧﹗可能以前被人『婊』過都不知道，我最多以為人家是有禮貌，不是存有心機吧﹗我今天找找現場有冇，哈哈哈！」其後Stanley在化妝時不斷與化妝師試練鬼馬的台詞及表情，令化妝師笑場連連未能專心，投訴Stanley是真『綠茶……表』，阻礙其工作。

另外，現場有多款精緻甜品與飲料，與它有「對手戲」的大表哥依然堅定不移，拒絕大肆飲食，保持「紳士胃」獨自遠離邪惡現場，更笑言「食一啖舉多10KG㗎！」難怪儘管巡迴演唱會已經結束近半個月，但他的手臂肌肉依然維持緊實有力，線條分明。

講到Stanley早前獲得CHILL CLUB年度新人男歌手的殊榮，問到未來計劃時，他表示希望未來能夠獲得更多演戲的機會，他坦言雖然很高興能夠在音樂上獲得獎項，但知道自己有很大的進步空間，希望繼續可以在音樂上有不同的突破，同時亦想在拍攝工作有其他嘗試，明白音樂和演戲可以相輔相成，讓自己面面俱全。