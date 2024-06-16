【是日通勝】

農曆五月十一

甲辰年 庚午月 辛亥日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、會友、動土

忌：交易、嫁娶、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：紅、紫

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

金牛座：愛情與事業運皆下跌，但沒必要過分擔憂。

雙子座：財運升勢明顯，趁機做理財計劃會有得着。

巨蟹座：別太自我，情人需要空間，不要事事過問。

獅子座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

處女座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

天秤座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

天蠍座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

人馬座：努力付出不會白費，經濟上會有相應回報。

山羊座：財運差，不要再胡亂花錢，否則後果自負。

水瓶座：笑容有助扭轉頹勢，遇上麻煩要保持樂觀。

雙魚座：趁周日為伴侶製造驚喜，感情關係更美滿。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運好

（跌）蛇 狀態差

鼠：人緣運不錯，聯誼會友可帶來好心情。

牛：易藉投資獲利，但要提防貪勝不知輸。

虎：財運好到極，參加抽獎易有意外驚喜。

兔：很適合拍拖，可令感情關係保持熱度。

龍：運勢處於中等水平，經濟方面有得着。

蛇：是日沖煞，身心疲憊，需要好好休息。

馬：做事要有耐性，別期待可以一蹴即就。

羊：謀事忌急於求成，以免犯上低級錯誤。

猴：忍一時風平浪靜，提防小人借故發難。

雞：留意健康問題，有必要調整作息習慣。

狗：遇到問題要保持冷靜，最忌自亂陣腳。

豬：當局者迷，旁觀者清，宜聽別人意見。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

愈到中年運勢愈佳的姓名筆劃

行好運是每個人都想的，畢竟好運一到，財運好，事業順，婚姻美，家運旺。每個人行好運的時間都不同，有些人於年輕時行好運，相反，有些人於早年運滯，中年運氣則逐漸轉佳，究竟擁有哪些姓名筆劃的人愈到中年運勢愈佳？

‧人格跟總格裏有17劃、38劃、41劃

人格數又稱主運，是整個姓名的中心點，影響一生命運。總格主中年至晚年及健康運，又稱為「後運」。姓名中的人格跟總格為17劃、38劃、41劃的人，初時運氣未到，時機一到，膽力才謀俱備，能成大志大業，博得名利。

‧總格裏有29劃、37劃

名字中總格裏有29劃、37劃的人，智謀優秀，善於發揮才能，到中年的時候，財力活力俱備，能破萬難而成大業。

‧總格裏有25劃、47劃

名字中總格裏有25劃、47劃的人，資性英敏，做任何事都非常努力專心，愈到中年運勢愈佳，可享天賦的幸福，與朋友合作以成大事大業，真是進可攻、退可守。

‧總格裏有61劃、24劃

名字中總格裏有61劃、24劃的人，早年路途崎嶇實屬難免，然而才略智謀出眾，除了努力以外，還擅長理財，屬於白手可以成家的類型。