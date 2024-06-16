陳山聰被囝囝甜言冧爆　陳展鵬收囡囡驚喜畫作：好Sweet

無綫3位視帝陳山聰、陳展鵬及袁偉豪自從做了父親後，性格及人生轉變亦很大，山聰的囝囝Jaco及展鵬的囡囡小豬比轉眼間已分別4歲及5歲，至於袁偉豪的囝囝袁咕碌剛剛7個月大，父親節來臨，他們心中別有一番體會。

山聰一有時間就會黐住Jaco，訪問時更流露出愛子之心，坦言享受做父親的每一天：「佢依家已經4歲，佢識得氹你，講啲好窩心嘅說話，好似有一日佢突然同我講：『爸爸，I Love You』，真係好冧，我覺得Jaco係一個好聰明嘅小朋友，同埋佢好冷靜嘅，好少會大喊大叫，佢好似好明白每一樣我教佢嘅嘢咁，所以我呢個爸爸係好Enjoy嘅！」

袁偉豪陪寶貝仔下水禮

而展鵬的前世情人小豬比向來精靈可愛，他謂：「佢依家學識畫畫，今年仲畫咗幅畫送畀我，送嗰陣仲畀Surprise我，所以真係好Sweet，我差啲眼淚都流埋出嚟。」問到對女兒有甚麼期望？他謂：「當然希望佢快高長大，開開心心。」

至於榮升父親的袁偉豪迎來首個父親節，日前與囝囝來個首次下水禮，肉騰騰的袁咕碌毫不畏水，更玩伸脷仔，相當可愛。說到袁咕碌周身肉時，袁偉豪謂：「佢都幾重手㗎！依家都有9kg重，我就可以單手抱，但寶兒有時都會抱到手痛。」