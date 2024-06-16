鄭俊弘父親節悲喜交集　期待囝囝叫一聲爸爸

今年的父親節對鄭俊弘而言確實是不一樣，有悲有喜。他的兩歲囝囝鄭讚廷半年前證實患上「天使綜合症」，作為父親感自責之餘亦深受打擊，但每朝看見兒子天使般的笑容，亦變成他的快樂泉源。為免愈想愈徬徨，他都不想太遠，在囝囝身上學習活在當下，更期待兒子親口叫一聲爸爸。

鄭俊弘(Fred)與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）半年前經基因測試證實患上罕見病「天使綜合症」，雖然兒子患病，但他指今年父親節都會一家人外出開心吃飯慶祝，Fred接受東網獨家專訪時坦言每日見到兒子都好開心，「一起身叫吓佢鄭讚廷，佢又笑、我又笑，攬住佢就好溫馨。個囝係我嘅開心果，開工時都不時睇吓佢啲相，或者喺屋企個Cam度望吓佢。」

Fred透露每日都期待為兒子沖涼的親子時間：「一做完嘢就返屋企，唔會特別約人食飯，因為由佢出世到依家，每晚都係我同佢沖涼，沖涼前同佢玩好耐，除衫同佢玩「Bu Bu唧」，佢笑得好開心，透過Bu Bu唧亦訓練到佢識爬、識翻身，佢好鍾意水，沖涼係我哋兩父子最開心嘅時間。」

Asher雖然未懂說話，但父親對他的愛也能感受，更用自己的方式向爸爸表達，Fred說：「佢表達愛，會挨個頭埋去你個頭度，就係想同你講I Love You，佢一挨個頭埋嚟我就知，好sweet、好溫馨，個囝一直都好黐我，自己一有時間就同佢玩。」作為父親的Fred只有一個簡單願望，就是希望囝囝有日能夠叫一聲爸爸：「期待聽到，相信一定會聽到，佢一定會講到。」

作為一家之主肩負起重擔，Fred直言也有壓力，希望能提供到最好的治療給兒子：「我承受到，頂得住。」半年前Fred得悉兒子患病時大受打擊，感到自責，質疑是否自己健康問題令兒子患病，花了一個月時時間才走出困局：「要經時間去過度，過咗就接受咗，起碼知道咩事，先可以諗辦法治療。」對兒子的將來，Fred曾經有過不少畫面，希望教他健身、打功夫、彈結他等等，但現在統統要放低，只祈望兒子身體健康：「唔想佢因為呢個病辛苦，尤其係腦抽筋，呢樣要諗辦法解決，最緊要佢健康、開心。」

對兒子的將來，作為爸爸自然感到擔心，但亦從兒子令他釋懷，學到活在當下：「之前會諗好多，依家反而喺佢身上學到活在當下，見佢做治療辛苦、會抗拒做物理治療，見佢係吃力亦見到佢好努力去做，可能過幾分鐘攬番佢，佢又唔記得咗會笑番。」他直言現在不會想太遙遠的將來，想得太遠反而更加覺得徬徨、迷茫，會選擇樂觀點、正面點，「今日冇乜點抽筋、胃口幾好、腸胃幾好、去到便便，已經係Good day，希望一日一日咁去贏。」面對困難重重的挑戰，Fred直言兒子天使的笑容起了最大鼓舞作用，令他忘憂：「有時擔心、做嘢好攰，佢笑一笑就覺得乜都值得，個仔係我嘅天使。」

化妝、髮型：Joanne＠Starry Avenue