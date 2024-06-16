與大學生暢談人生　林青霞自爆曾很不快樂

影后林青霞近年不時到各地大學演講分享，每次都將台下觀眾席擠滿，可見相當受歡迎。而日前她又現身台灣國立清華大學的應屆學生畢業典禮，擔任嘉賓負責致詞，不少畢業生都打趣指父母應該較他們還要興奮，畢竟青霞是長輩們當年的玉女偶像。

青霞以去年於香港大學獲得的名譽社會科學博士學位的博士袍現身，與一眾後輩大談「人生的快樂」，期間她笑指自己忘詞，要翻一下講稿「提醒」。她指當年自己高中畢業後面對人生迷惘期，走在街上竟被星探發掘當上電影主角，是不敢想像的夢想，每天像隻快樂的小鳥到片場開工，後來一夜成名，隨之而來是應接不暇的片約及採訪，令她有點招架不住，一度感到不快樂，對鏡自照覺得出現一張陌生的臉孔﹕「當時真希望自己是個啞巴，就不用接受採訪了﹗」

而去年青霞獲得博士銜頭時，心想如果母親還在世一定很快樂及笑到合不攏咀，事關林母特別崇拜有學問的人。青霞又勉勵畢業生說：「希望你們能做到最好的自己，使自己發光發熱，照亮自己照亮他人。希望你們都能夠盡早實現夢想，讓自己先快樂起來，再把快樂的種子散播出去，讓世界因你而變得美麗，祝福你們！」搏到台下當聲雷動。