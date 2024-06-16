【心理測驗】診斷你的職場社交能力

在職場裏懂得如何和人溝通真的很重要，良好的社交能力能夠幫你解決問題，令工作效率提升之餘，甚至能夠推動你的職業發展！不如試試網絡上的「職場社交能力診斷」，看看你的職場社交能力如何？

【問題】

你喜歡那哪件禮服的設計？

【答案分析】

A.選擇V領禮服的你，職場社交能力相當高。你無所畏懼，清楚地説出你的想法，也可以告訴任何人他們存在甚麽問題。因此，你被很多人尊重，並且通常都是團隊的領導者。你的上司和下屬都很信任你，因為你誠實且容易相處。同時你與每個人都是平等對待，不會因身份不同而有所改變。

B.選擇心形剪裁禮服的你，職場社交能力無人能及。你總是積極樂觀，在工作中營造良好的氛圍，並且很擅長聊天，工作之餘你還會關心大家的健康，更會在新員工加入時提供建議。同時，你是一個善於表達愛意的人，你永遠不會吝嗇向人表達感激和善意。

C.選擇斜肩禮服的你，職場社交能力幾乎為零。比起團隊合作，你更適合單獨工作，因為你不太擅長與他人保持一致或採納每個人的意見。你更適合做一名藝術家，或是自己創業，一份讓你自由自在的工作才能最好地展現你的才能。

D.選擇掛頸禮服的你，職場社交能力有點低。你比較一意孤行，很難接受和你不同的想法，並且有自己獨特的工作方式。而當你試圖以高效率的方式工作時，你周圍的人似乎常常跟不上你的思考速度。