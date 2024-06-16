今年4月走音被鬧爆！LE SSERAFIM參加家族騷表現平穩

韓國HYBE事務所昨、今兩日在仁川市舉行《2024 Weverse Con Festival》家族騷，昨晚的演出除了旗下歌手LE SSERAFIM、ILLIT、TOMORROW X TOGETHER、BOYNEXTDOOR及&TEAM之外，男歌手金俊秀、10CM、朴震榮、女星李聖經及日本組合YOASOBI亦有參與演出。

LE SSERAFIM今年4月參加美國大型音樂騷《Coachella音樂節》時因演出失準而被網民鬧爆，昨晚是她們在爆出爭議後首度演出，她們演唱《EASY》、《Eve, Psyche & the Bluebeard's wife》、《UNFORGIVEN》及《Smart》等歌曲，而為免再出現走音和甩嘴等情況，她們唱歌時明顯將動作減到最少，而她們的表現亦的確比之前平穩。

至於一直被批評抄襲人氣女團NewJeans的新人女團ILLIT則擔任開場嘉賓，成員WONHEE因為腳部受傷而坐着完成演出，她們唱出出道曲《Magnetic》，又與朴震榮一起演繹《When We Disco》，而朴震榮亦與男團BOYNEXTDOOR合作演出《You're the one》。