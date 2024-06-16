【營事檔案】韓式生牛肉他他

近年韓食大熱，而除左醬油蟹以外，生拌牛肉都受港人歡迎。韓式的生拌牛肉，類似於法式的牛肉他他，分別在於韓式的生牛肉他他會加入梨絲及麻油調味，令整體更具「韓風」，可作為開胃菜。

生牛肉熟牛肉同樣有豐富營養而生拌牛肉最主要當然就是優質的牛肉，牛肉是一種高蛋白質、低碳水化合物的肉類，含有豐富的鐵質、鋅和B群維生素。雖然，小心處理及保存下的牛肉是可以生吃的，但免疫系統較弱者包括孕婦、老年人等，應小心腸胃不適。加熱後的蛋白質相對較易吸收，因為免疫力或腸胃能力較弱人士應以熟牛肉為攝取蛋白質的來源。

水果可以補水，豐水梨含有豐富的膳食纖維、水分、維生素C和鉀。膳食纖維有助於促進消化健康，而維生素C是一種強大的抗氧化劑，有助於維持皮膚及免疫力健康。除左微量營養素外，其實水果是一個不錯的水分來源，水果中最大部分含有的就是水分，可即時提供水分及糖分作能源。

韓式生牛肉他他

材料：

可生食用牛柳 100克

豐水梨 1個

可生食用雞蛋 1隻

調味料：

生抽 1湯匙

蜜糖 1湯匙

麻油 1茶匙

芝麻 1湯匙

做法：

1) 韓國梨去皮去核切成細絲備用

2) 生抽、蜜糖及麻油混合成醬汁備用

3) 牛柳切絲，加入醬汁放置5至10分鐘

4) 將牛柳絲放在碟上，面上加上生蛋黃、旁邊擺上梨絲，完成

5) 進食時把醬汁及生雞蛋拌勻

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。