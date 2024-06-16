歐倩怡遭圍插逐一回應　忽然多謝郭晉安為「見死不救」論撲火

郭晉安與歐倩怡在5月宣布在2年前已分居，正式結束近18年婚姻。而歐倩怡接受「蝦頭」楊詩敏及連詩雅主持的網台節目訪問，這次也是她公布婚變後首度公開露面。

節目播出後引來為網民熱議，有網民覺得歐倩怡自稱「學歷太勁會嚇親男仔」，可是她當中的學歷、專業資歷其實十分高。同時又批評他公開自己開交友app識6個男士太放縱，紛紛在討論區留言指「睇完就知點解離婚」。

另一方面，因為歐倩怡在節目憶述約4年前大病突然呼吸困難，嘔吐兼失禁，可是「枕邊人」郭晉安卻「上網睇吓係咪call白車，跟住搵到個片糖沖熱水畀我飲。」以及給一個痰罐歐倩怡嘔便算，沒有call白車也沒有在旁照料，令人覺得郭晉安十分冷漠。

因「絲打圍爐」今次影片罕有地預先關閉留言功能，網民於是在歐倩怡個人社交平台留言，而歐倩怡亦有回答網民留言。有網民留言質問婚後不斷進修的歐倩怡：「忘本。。。學費何來？」至於Cindy回應：「係呀，我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊😉」

同時有另一批網民撐歐倩怡，比如留言指：「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊嗰個唔報警，仲有時間上網！Anyway, 恭喜你展開新生活，努力💪🏻卻懶理，不叫白車也沒悉心照顧，只是給了一個痰罐讓歐倩怡嘔便算，十分冷漠。」

對於安仔被網民指「見死不救」，歐倩怡為前夫講好說話：「當時係驚，唔知發生咩事」之後再補充：「我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知」、「太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做！」

此外，又有網民批評指：「咁嘅學歴叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy讀埋碩士都未講得出呢番說話。」而歐倩怡回應：「多謝提醒😊其實我都知我好渣㗎咋，好多野都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯啊📚」