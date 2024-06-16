劉小慧李國祥首合體　許秋怡20歲仔仔搶晒Fo

劉小慧將聯同好友許秋怡及李國祥首度合體，於7月13日假廣州舉行《粵唱越開心》演唱會。昨晚（15日）小慧帶同老公蘇志威及長女蘇君蕎（Yumi），還有秋怡偕老公王書麒及20歲仔仔王綽枬（Cody）跟李國祥。飯敍時表示因當年和秋怡及李國祥分屬不同的唱片公司，故就算是相識多年的好友，亦從未合作開騷，而她自婚後已27年沒舉行演唱會，現再踏舞台，心情相當緊張，她說：「係淆底，因為好耐冇唱，不過因為李國祥公司邀請先答應，仲為演唱會錄製咗首好party feel嘅新歌《哼哼這首歌》，亦想回饋支持多年嘅粉絲，最難忘係有次去西雙版納旅行，經過一間舖頭，嗰個20幾歲嘅後生仔，唔識廣東話仲聽我首8、90年嘅廣東歌，佢仲話覺得好聽，所以我都想推動番廣東歌，（係咪想繼續巡迴唱落去？）有呢個機會梗係想啦。」又指開騷不是為賺錢，笑言就算零票房也不介意，最緊要自己開心。

而秋怡就話將在演唱會中圓跳舞夢，因其3首經典歌如《現代愛情故事》及《片片楓葉情》等都是慢歌，所以很期待過跳舞癮，但問到她長期受坐骨神經痛困擾，更曾連行路都成問題，她指病患應是長期舟車勞頓及坐姿不良所致，曾接受過各種方式治療，惜不見成效，所以決定與病痛共存，她說：「我有時痛到攤喺屋企，要做『攤己』，有醫生話可以做手術，但如手術失敗就會癱，咁我唔會博呢一半機會，我都同老公講如果我老咗要坐輪椅，佢要推我，不過佢話會推我落屋企附近個湖，我係唔會自殺嘅人，如果我出事，大家知我咩事啦，講笑啫。」

問到現時是否長期忍受痛楚？秋怡其指三周前，小慧曾問她可如年輕時能腳擺上頭，當時她好奇一試，結果苦不堪言：「我將隻腳伸到腰咋，就痛到攤咗幾日，完全唔郁得，真係老啦。」不過如屆時在演唱會要跳舞，相信問題不大，因為食止痛藥可以止痛12小時，又說已習慣神經痛，所以自信可完成演出。

談及其仔仔高大靚仔，有潛質進身娛圈，她指曾想仔仔專心讀書，故克制他學唱歌、跳舞，不過現時又覺得內疚，所以待仔仔完成一年的澳洲課程就任由他自由發展，又指仔仔相當有天分，打鼓已達7級程度，問Cody可想做星二代，他說：「讀完書再算。」而小慧的囡囡就指唱歌是興趣，最愛還是炮製甜品。李國祥則說其公司主要負責搞內地騷，所以現時正物色唱得但又鮮返內地開騷的藝人開個唱。