星級美食　「印」象非凡

印度菜會用上多款香料入饌，味道層次複雜，除傳統菜式外，新一代的印度大廚亦融合現代烹飪技巧和食材，讓印度風味變得更多采多姿。近日有米芝蓮印度餐廳及大廚，不約而同推出全新菜單，當中既有傳統菜亦有糅合創意的款式，讓大家品嘗星級滋味。

銅鑼灣：糯米雞變烤雞腿

上班日子吃個午餐都急匆匆，每到周末就想自然醒再來頓豐富午餐。銅鑼灣現代印度餐廳由星級名廚兼創辦人Manav Tuli主理，他曾為本地印度餐廳奪得米芝蓮一星，除精通傳統菜餚外，亦擅長以現代烹飪手法呈現印度美食。近日餐廳推出一系列全新的周末限定午市菜式，傳統小食外還有創意設計的菜式，讓大家以舌尖享受美味的周末。

Chef Manav Tuli坦言平時都愛飲茶，味道濃郁的印度烤全雞腿，就是從點心中的糯米雞吸取靈感，先將雞肝、雞肉、臘腸和糯米以香料醃製，釀入雞腿再烤焗，吃時蘸番茄甜酸醬，滿口肉香和臘味香。來自印度加爾各答的東印度烤捲餅，傳統會配羊肉或雞肉，大廚則改用港人喜愛的牛面頰，軟腍又入味。

傳統菜式方面，果阿地區的日常美食烤牛肉，用上原條美國黑安格斯牛肉加喀什米爾辣椒、芥末籽油和香料等醃好，慢煮6小時至軟腍，原件牛肉再切片上碟，伴醃洋葱享用，剛好平衡了牛肉的油分。南印度大蝦煎捲餅是泰米爾風味菜，米漿和扁豆製作的捲餅配辛香大蝦和醬料，鮮香惹味；最後來一口經典的印度雞肉咖喱抓飯，夠晒飽足。

中環：窰燒時令食材

中環主打旁遮普菜式的印度餐廳，自2019年起成為本地首間米芝蓮一星印度餐廳至今，星級廚藝總監Palash Mitra可謂功不可沒，餐廳供應位於印度北部旁遮普菜的泥窰燒烤文化，肉類美食多不勝數。

近日大廚推出多款新菜，當中不乏選用時令食材配創意點子炮製而成；好似12安士黑安格斯肉眼扒經冷壓芥末油和黑胡椒醃好，再放入土窰爐中高溫烤至半生熟，配當造的自家製南瓜酸辣醬和醃南瓜，酸甜味道配牛肉，味道平衡。另一道煙熏雙茄子，同樣選用時令的印度迷你茄子，煙熏後加入不同配料製成茄子蓉，再配經土窰爐烤香的釀芝士茄子，鹹香美味。

搶眼吸睛的西班牙紅蝦烤香後，加點青檸魚子醬，配牛尾醬和開心果牛油，最適合先打卡後品嘗。選用本地三黃雞製作的Malai Tikka，雞肉放在香辛醃料浸泡1日再風乾，加軟乳芝士和乳酪等醃後烤香，軟腍入味。小食的話，推介中部受歡迎的扁豆炸餅和炸豆蓉餃，前者淋滿熱番茄汁，後者則淋上乳酪、薄荷、羅望子酸辣醬，加點石榴籽，配清涼的Gin & Tonic，酸爽開胃。