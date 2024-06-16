姚焯菲想早啲返港準備開騷　鍾柔美預告有驚喜

無綫女圑After Class三位成員姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和詹天文（Windy），飛起炎明熹（GiGi）將於7月20日假麥花臣場館舉行合體演唱會，騷上除各自的首本名曲，還有排舞師精心編排的勁舞，及加送意外驚喜。

現時仍在新西蘭的Chantel表示：「睇個演唱會名，就顧名思義係一齊玩嘅意思，冇嘢可以好得過喺演唱會度，見到粉絲同我哋一樣玩得咁開心，我希望可以早啲返香港投入綵排。」Yumi則透露：「仲會唱啲大家估唔到我哋會唱嘅歌，仲預咗特別環節，等粉絲可以睇到我哋嘅努力，為我哋感到驕傲。」 Windy則說：「喺夏天開演唱會梗係會有勁歌熱舞，已經同排舞師講要挑戰高難度動作，希望到時觀眾可以企起身同我哋一齊跳，享受現場熱鬧開心嘅氣氛。」由於離演唱會僅逾1個月時間，現時仍在外地的Chantel每天都約定Yumi、Windy及製作團隊進行視像會議，決定歌單、形象、服飾及演唱會流程，務求將演唱會做到最好。

另外，Windy在中學畢業典禮上，不僅榮獲學校周凡夫獎學金，更透過女高音演唱和歌劇演出，彰顯卓越的藝術才能。畢業典禮後，Windy與同學們歡聚一堂，不停拍照留念，為中學生涯畫上了一個完美的句點。