陳懿德殺入Gym房招大隻佬　親自為剝衫男度胸肌

TVB Plus即將推出全港首個直播互動猛男競技選秀騷《我推的野男LIVE！》，製作組日前專誠請前港姐陳懿德（德德），帶領聲稱「電視城低調大隻仔」的周嘉全齊齊直搗各大 Gym Room張貼宣傳單張之餘，還派出周嘉全做「藥引」、以玩遊戲為名尋找合資格參賽的實力大隻仔。招募當日的競技項目相當簡單，包括有拗手瓜及掌上壓等，有一位年紀較成熟的參賽者，竟近乎「零秒」打敗周嘉全，令德德笑破肚皮，德德笑言：「拗手瓜要數三二一架嘛，我啱啱數到一，佢就已經畀人打低咗喇。」另其中一位勝出的挑戰者，接受德德訪問時更無厘頭玩剝衫企圖展示健美身形，事前完全沒有心理準備的德德，即使平時如何見慣風浪，亦被眼前的場面嚇至目瞪口呆，畫面搞笑。

德德受訪時笑言整個招募過程氣氛已相當歡愉，故對正式比賽時的盛況充滿期待。談到直搗gym room 玩「突襲體能測試」，德德稱最難忘是「大隻袁偉豪」及為「剝衫男」度胸肌：「要喺鏡頭面前咁樣度男仔嘅胸真係第一次，不過我都有保持矜持，雖然內心驚到不得了。我好記得其中有一吓，製作組想我貼張宣傳貼紙喺某位男士嘅胸肌，其實當時我係好驚好緊張，只能夠硬住頭皮，輕輕用手指個『啄』貼張貼紙落去。另外『大隻袁偉豪』真係好壯觀，佢大隻到個老鼠仔竟然係大塊過我塊面架，真係好 impressive。」