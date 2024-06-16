羅毓儀晒腰獻唱搶Fo　自爆同《中年》歌手偷師

《中年好聲音》周吉佩（吉吉）、羅啟豪（Ramon）、支嚳儀（Venus），與憑主演劇集《神耆小子》而人氣急升的藝人羅毓儀（Yuki），今日（16日）現身沙田出席活動獻唱新歌，跟現場觀眾玩遊戲，現吸引數百粉絲到場，場面墟冚，Venus囝囝亦有到場支持。適逢父親節，吉吉透露家中小朋友一早便錫醒他，Venus就表示跟囝囝預備了裝滿零食的禮物送給老公。至於Ramon與Yuki就分享了跟爸爸過父親節的點滴。

活動上眾人獻唱自己新歌，唱《相信相信》的Ramon指能擁有人生首支單曲相當興奮。吉吉則表示新歌《Falling For You》加入舞步元素，今次是首次跳唱相當緊張，為此昨晚特意練舞至深夜。Venus高興表示等了37年終於有自己單曲《Gotta Try》，希望大家也早日能夢想成真。至於唱出《日落時》的Yuki大晒纖腰搶鏡，她坦言自己舞台經驗少故心情緊張。

Yuki受訪時坦言唱現場跟平日拍片唱歌有很大分別，自爆上台前有向一眾《中》歌手請教如何化解緊張，身旁Venus説：「我哋全部嘅答案都一致，無論你幾有經驗都好，每次場地、粉絲反應都唔同，所以每次都會緊張，緊張即係代表你在意同想做好件事，咁咪將件事做到最好囉。」Yuki即笑言幸好唱完後有工作人員讚她唱得好，加上前粉絲亦似乎很喜歡，自己也鬆了口氣：「呢種成功感係你喺浴室唱歌唔會感覺到，哈哈！」她笑言今早乘巴士上層時發現未有其他乘客，於是即場放聲練歌，笑言巴士司機應該聽得很清楚，又試過因趕拍劇，於巴士上背劇本，笑指將身旁乘客嚇走。

她透露稍後將為新劇拍攝，身旁Venus即問她喜歡唱歌還是演戲？心情是否同樣緊張？Yuki説：「我覺得好難揀，不過我覺得我唱多幾次就應該冇問題，正如我初初拍劇都好緊張，但習慣咗就好Relax。」Venus表示也希望挑戰拍劇，表示屆時輪到她向Yuki請教。另透露囝囝早前參與了歌曲和音部分：「有次囝囝陪我錄音，張嘉誠老師留意到佢識跟住音樂「印印腳」，覺得佢好有音樂感，就叫佢試吓唱。」

吉吉受訪時表示已盡了力，並給予自己80分，笑言看到台下反應似乎大家也很受落，故減低了緊張感，又表示作為歌手不應被框架框住，故挑戰自己嘗試跳唱，又透露下首新歌MV是自己首次執導。他表示近期忙於為即將舉行的《中年好聲音》演唱會排練，會有大量跳唱歌演出。同樣忙於為這演唱會練習的Ramon，表示會待演唱會完成才跟爸爸吃飯補祝父親節，又感謝粉絲團「豪吧」的粉絲為他籌辦了街頭演出活動，期望能走勻全港宣傳新歌。