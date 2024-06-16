好多女生都試過投訴男友成日陪老友睇波而冷落自己，但點解唔試吓投其所好，好波齊齊睇，自然有多啲共同話題，就好似寫真界新紮小花鈴原涼，因為識睇波而贏得唔少粉絲支持，仲令演藝事業得到更好嘅發展添！

童顏玉乳

呢幾年日本寫真界湧現唔少極具潛質嘅小花，好似菊地姬奈、白濱美兔、川道沙羅，統統未夠20歲，真係青春逼人！至於今日為大家介紹嘅鈴原涼，同樣好年輕，今年只得18歲咋！俗語有話「十八無醜婦」，涼妹唔止個樣生得唔醜，仲可以用「童顏」嚟形容，面上散發住純真稚氣，真係好想攬住呢位妹豬好好呵護一番！身材方面，涼妹有啲Baby Fat，肌膚鮮嫩白滑，或者有人會嫌佢條腰唔夠幼，但因為上圍對F奶夠晒凸出，相信好多人都會鍾意呢副帶幾分肉感嘅豐滿胴體。

熱愛足球

鈴原涼喺上年年初以高中生身份出道，佢之所以咁熱衷拍寫真，係因為本身係澤口愛華嘅粉絲，又曾經參加過對方嘅見面會，開始對寫真女優呢個職業充滿幻想。正式入行以後，涼妹表現得勁有鬥心，立志要成為寫真界嘅頂流女優，搶佔各大雜誌嘅封面位置，仲好想從事與足球有關嘅工作添！

你冇睇錯！鈴原涼受父親影響，自細已成為狂熱球迷，更考獲三級足球裁判資格！亦因為阿妹咁鍾意睇波又識波，令佢有機會成為日職球隊嘅FC東京嘅活動司儀，仲成日以嘉賓身份參與電視台嘅足球節目呢！