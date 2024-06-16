郭富城淡定化尷尬　章子怡低胸裝殺回來

隨着《第26屆上海國際電影節》前晚揭幕，有社交媒體趁紅星雲集上海之際，昨日舉行電影頒獎禮，紅星章子怡、郭富城、林峯、張家輝、吳鎮宇、娜扎及王一博等紛紛赴會。娜扎化身「性感花仙子」現身，章子怡則以高貴晚裝登場，各具美態。

一眾女星於昨日歷時3小時的紅地氈上爭妍鬥麗，章子怡明顯「讓賽」，以黑金色飄逸長裙現身，貴氣之餘更現媚態，受訪時談到「章子怡殺回來了」的熱議，她謙虛表示是大家的抬愛，承諾會繼續做好自己。至於後輩關曉彤、鍾楚曦、張鈞甯及張榕容等盡騷本錢，性感穿搭將身材表露無遺，關曉彤穿上來自1994年的古董Deep V晚裝登場，裙子的「年紀」比她還要大3歲呢！

娜扎拍戲學新技能

娜扎穿上品牌年度秋冬季高級定制，以「白色鮮花比堅尼」配黃色長裙登場，性感之餘更顯仙氣，及後她換上另一條紫色晚裝，與電影《傳說》導演唐季禮及拍檔李治廷現身，談到拍攝軼事，她說：「今次我盡全力去演繹角色，希望導演揀我不會有遺憾。我從小沒有學過策騎，但因拍攝學會了一個新技能。」唐季禮對其身手讚口不絕，且形容開拍前對她的特訓，好比80年代訓練楊紫瓊般，自言完全沒有留力。

天王郭富城單拖現身紅地氈，他簽名時卻發現筆沒墨水，情況有點尷尬，但他淡定主動要求換筆，處變不驚。當被主持力讚凍齡，他打趣謂：「我一直保持良好的心態，無時無刻都準備隨時踏上舞台，可能知道我這麼努力，老天爺獎勵我，等我老得慢一點點呢！」正在籌備香港演唱會的他，直言希望將自己的音樂演出帶到世界任何一個有中國人的角落。至於惠英紅在紅地氈上「表演」苦練得來的上海話，鄧超則應粉絲要求，拿手機拍大合照，令全場起哄。

另外，大會頒發多個奬項，以肯定一眾演員們及製作人年內為影圈付出的努力。郭富城獲「年度優秀演員」，林峯及張鈞甯獲「年度實力演員」，倪妮及黃軒獲「年度品質演員」，王一博及導演劉偉強獲「年度突破電影人」，電影《九龍城寨之圍城》及《狗陣》獲頒「年度口碑影片」。章子怡則獲「影響力電影人」，她得獎時眼濕濕表示：「入行25年經歷了很多，要多謝我的伯樂張藝謀，帶我進入這個色彩斑斕的電影圈，我會保持初心，繼續熱愛我的工作。」而張藝謀則緊接獲「傑出貢獻導演」。