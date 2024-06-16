妙「手」一出 淫思吟唔甩

對人嚟講，手係極其重要，基本上無論做乜嘢都係用到手，當然包括埋享受魚水之歡啦！今日就同大家由「手（Hand）」字出發，分享吓相關話題，好有啟發性㗎！

Hand Gallop 自娛動作

男士用手自娛，英文稱之為「Hand Job」，如果想換個少啲人用嘅字眼，大可以用「Hand Gallop」，意思一樣！話時話，大家有冇諗過呢種男士自娛行為喺幾時出現呢？根據倫敦大學首席研究員Matilda Brindle博士指出，自娛行為可追溯至4千萬年前，當時嘅靈長類祖先已識得咁做，但目的唔係為咗尋開心，而係想增加配偶受孕嘅機會，並透過自娛排出舊精子，以代謝出更具競爭力嘅新精子。

Hand-stand 向難度挑戰

好多人喺性方面都唔肯認低威，甚至以高手自居，有冇膽量玩吓啲高難度體位？「Hand-stand」就係其中一招，首先女方要做出倒立動作，跟住雙腿要擘開成一字馬，而男方則企喺女方身後，雙手分別扶住對方左右大髀，再將兵器直搗其玉門深處。性學家話呢招動作講求快狠準，男女之間要好有默契，事關女方唔能夠維持呢個倒立姿勢太耐，但如果成功嘅話，可以體驗到前所未有嘅新鮮感。

《Hand Job Winner #18》素人大鬥法

手作仔係四仔脫星指定演出項目之一，片廠想拍出新意並唔容易，所以呢套以真人騷手法拍製嘅《Hand Job Winner #18》算係做得唔錯！影片由Immoral Productions喺2014年推出，搵嚟當時仍為素人脫星嘅Layla Price、Britney Amber同Courtney Cummz參演，內容講述佢哋參加手作仔女王爭標賽，勝出者能獲得重酬，於是各人使出看家本領，乜嘢摩打手、雙龍出海、巨根纏絲手都有出齊，最後由Layla Price憑住絕技「兩手戰六簫」成功奪冠，勁呀！

同場加映：手捋女神小鳥遊百惠

「手捋」（手コキ）係日本風俗業為規避「賣淫防止法」而誕生嘅性服務，英文係「Hand Job」，講到呢度，相信大家都明白係乜嘢一回事。查實喺AV入面，成日會見到女優表演「手捋」，更加有一套作品叫《手掙之女神》。呢套AV由MOODYZ喺2019年推出，係小鳥遊百惠嘅出道作，呢位女主角之所以被稱為「手捋女神」，除咗手技強橫，試過以玉手征服有「萬人斬」之稱嘅清水健，更玩到左右開弓，一次過令兩位男優敗喺其玉手之下！只可惜阿妹已經喺2022年中淡出AV界。