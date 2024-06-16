姜濤離港姜糖應呼籲不送機　AL突發黑圖以8字回應

MIRROR兩大人氣王姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）晚上（16日）出發前往巴黎出席時裝週，引來過百粉絲一早到場送機，當中亦包括有韓國男團NTC的粉絲。跟之前情況不同，二人今次未有經機場貴賓室進入機場離境，改回由機場職員協助下由離境大堂離境，是自兩派粉絲「姜糖」及「神徒」（粉絲暱稱）於4月在機場貴賓室外，因霸位問題而發生肢體碰撞事件後的首次，機場方面則於離境大堂架設鐵欄予粉絲在外守候，亦派出了10多名保安維持秩序。

據悉公司MakerVille今早特意向兩派Fans Club發通知，表示今日不設粉絲等候區，呼籲粉絲們不要到機場送機。就現場所見，晚上到機場送機的粉絲中，有不少手持Anson Lo應援物的粉絲在場，相反則未見有人手持姜濤應援物。二人約晚上9時45分乘坐兩部七人車齊齊抵達機場，約15分鐘後由機場職員協助下現身離境大堂，二人均穿上藍色為主調的服飾現身表情輕鬆，並停步齊齊給傳媒拍照，提到最近忙於拍劇的姜濤還到球場打波，他即笑笑口反問：「你又知嘅？係呀，今朝都有打。」談到適逢父親節，他表示暫未有時間吃晚飯慶祝。至於Anson Lo則表示已跟家人打邊爐慶祝父親節，問到身體狀況，他表示已收到驗身報告，指情況Ok，回來再處理。問到他在社交網中貼出黑色圖片令神徒非常擔心，他苦笑地說：「冇事，多謝大家關心。」問到今次會吃多少個飛機餐？他笑謂「正常」，姜濤則表示登機後會馬上睡覺休息。二人隨後在機場保安護送下離開。