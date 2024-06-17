星玄｜張智霖再拍古裝武俠劇　網民大呼：兩代大俠合體

今日係6月17日農曆五月十二，是日最旺生肖係豬，人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。肖豬嘅張智霖（Chilam）近年與太太袁詠儀，轉戰內地發展，積極拍攝綜藝節目，深受內地粉絲歡迎。日前有網友喺深圳巧遇2人，不過就有指男神，有黑眼圈之餘，右臉嘅蘋果肌，更出現鬆弛嘅情況，令男神形象徹底崩壞，雖然係咁，但向來人緣唔錯嘅Chilam就獲得一眾網民力撐，仲話佢嘅狀況已經相當高質。

Chilam日前喺社交網上載一條獨自打桌球嘅片段，片中見佢打完一個球入袋後，再打另一個，直至最後黑球入袋完成，唔少網民見到後，都留言大讚佢厲害且球技精湛。而Chilam嚟緊拍內地古裝劇《赴山海》，不過就唔係主演，而係客串演出，網民得悉後均表示期待，更話希望佢會同男主角成毅有對手戲。

幸運星係山羊座，享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費光陰。山羊女蔡潔（Jacky）喺今年初先完成《法證先鋒6倖存者的救贖》嘅拍攝，啱啱又喺社交網上宣布新劇《執法者們》亦都煞科啦，仲將部分相片放上網同網民分享，其中一張相入面見佢，着住珍珠色連身短裙，但白滑美腿上面就有一條條嘅傷痕，有網民見到之後表示期待，仲留言話繼宣萱後，Jacky成新一代做人質最多女星了，嚟緊Jacky將會有兩套新劇推出，又享天時地利人和，相信佢好快又會再入劇組拍新劇啦。