【是日通勝】

農曆五月十二

甲辰年 庚午月 壬子日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：放水、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：綠、青

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：勿為小事發脾氣，會影響情人對你的印象！

金牛座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

雙子座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

巨蟹座：有洞悉潛在問題的眼界，對事業發展有利。

獅子座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

處女座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

天秤座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

天蠍座：心境平靜，多做有意義的事，運氣將提升。

人馬座：雖然尚未見到回報，但辛勤工作不會白費。

山羊座：享天時地利人和，放膽追夢，勿浪費光陰。

水瓶座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須步步為營。

雙魚座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 人緣好

（跌）馬 心情差

鼠：事業上獲貴人關照，但仍需奮發圖強。

牛：有緣人走近身邊，單身者別錯失良機！

虎：財運及事業運不錯，易從投資中獲利。

兔：情緒有點暴躁，處理人際關係要小心。

龍：謀事要平心靜氣，可望減低犯錯機會。

蛇：心情煩躁，易胡思亂想，做事欠耐性。

馬：是日沖煞，運勢不佳，情緒容易失控。

羊：身心狀態不太理想，做事易鑽牛角尖。

猴：生活愜意，沒有甚麼事情需要你操心。

雞：工作表現未如理想，易變得煩躁不安。

狗：事業運平平，檢討做事手法刻不容緩。

豬：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

人的運是怎樣修來？

中國有句話說得非常好，叫「福地福人居，福人居福地」，意思指如果一個人有福，去到哪裏居住都是好風水，就算未打開八字查看，從他的行為已露玄機，因一個人行運時，頭腦必然清醒，選甚麼都對的。相反，如果一個人經常利用明星藝人效應來包裝自己，天天利用媒體自吹自擂，借宗教慈悲去迷惑善信做奉自己為師傅，要對方追隨並不停奉獻，購買一些昂貴的催旺物品，一天到晚割人韮菜，代表這些人是邪門歪道，滿肚子污水，身上充滿負能量，即使他們去到那些本身好風水的地方，也能夠把它破壞掉。

有些人曾花數百萬元看風水，搞甚麼用易數起全國最高的商廈，最後拿了最高爛尾樓的污名，甚至是世界知名，最後公司該倒閉的始終要倒閉，該欠債的終歸要欠債，請問是甚麼風水？

談到「運」，一個人的命是天生的，你改不了，除非再次投胎，不由得自己選，這叫做命，有些人含着金鑰匙出世，有些人一生下來就殘疾，你說怎辦？命不可改，但運可以轉，像天氣一樣，我們不能阻止下雨，但知道之後，便可作出相應的準備，將損失減小。

這方面老祖宗有交代叫做「福慧雙修」，若故意操弄手段，即使得到豐厚財富，天道好輪迴，你看蒼天會饒過誰！