蔡依林開騷迎無人機　檀健次「塞爆」米蘭

台灣天后蔡依林在太原舉行巡唱，獲粉絲出動無人機作空中應援。而內地兩大男神檀健次及易烊千璽粉絲的應援招數亦豪華得令人咋舌，不但塞爆米蘭機場、市中心及車站，更將偶像的海報及影像擺滿當地每個角落。

前晚蔡依林（Jolin）於太原舉行巡唱，相隔7年再在當地開騷，粉絲表現瘋狂，除了有逾百人接機外，又打造了達兩層樓高的巨型Jolin公仔，連她本人也忍不住跟自己打卡，至於晚上的演唱會更是應援重點，皆因場館的上空出現無人機表演，除砌出心心及皇冠等圖案外，還有Jolin的名字、「歌迷之城，太原寵你」、「如夢晉陽歡迎你」等字句。歌迷大叫目不暇及，形容她的演唱會是非一般的視聽匯演，又指太原有「歌迷之城」的稱號，果然名不虛傳。

小生人氣大比併

至於內地男神的應援行動亦絕不遜於台灣天后，日前張若昀、檀健次、吳磊、易烊千璽及許凱五大小生現身米蘭時裝周時，如上演人氣大比併，其中檀健次的聲勢最厲害，粉絲先在米蘭機場「晒冷」，包了全場共87塊大型屏幕外，又在市中心租下大螢幕不斷播出檀健次的影片，實行無斷間洗腦，當他親臨品牌時裝店前，店外出現萬人空巷的場面，人群中除了有華人外，更有不少外籍人士。

而另一男神易烊千璽的應援圑亦不遑多讓，除了由機場通往市區的街道掛了其肖像橫額外，當地的標誌健建築物如教堂、商廈、車站等都掛滿易烊千璽的海報，可見粉絲相當落本。