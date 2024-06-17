李佳芯病住開工話瞓就瞓　麻雀群組輪流出事

視帝譚俊彥（Shaun）日前跟視后李佳芯（Ali）、韋家雄、林溥來等於旺角為無綫劇集《麻雀樂團》拍攝外景，雖然這個劇的拍攝時間不長，不過多位劇中演員都相繼捱病，「女鐵人」Ali被病菌擊倒，病足兩星期，但為趕煞科惟有頂硬上病住開工：「拍劇咁耐，自己都算第一次病住嚟拍，唔知係咪染上流感，我哋應該係『麻雀群組』，一病就幾個演員一齊病，病徵亦一樣，不斷發燒、咳，大家見證住大家病，真係好似family咁。」

清減不少的她更見省鏡，她說：「每日都好眼瞓，一係開工，一係就喺車度瞓，任何時間都可以瞓覺，可能因為咁瘦咗。不過唔得，去到一個年紀唔可以太瘦，好彩工作人員話化咗妝個樣都呃到人。」說到病住拍是否拍劇以來最辛苦一次，她說：「每次拍劇都辛苦，唔夠瞓加上長時間開工，不過病住開工今次真係感受到。」Ali直言拍完要好好抖一抖恢復元氣，當然有工作一定會做，認為有工作、有作品相當重要。

而Shaun開工時亦一臉倦容，他指並不是生病，是近期趕拍通宵戲所致，他說：「大家都有唔舒服，我都第一次見Ali攰到一cut機，轉頭就瞓着咗，都唔敢嘈佢，其實重複拍打麻雀戲都好攰。」他又指Ali見大家攰都會「萬歲」請食嘢，大家開工互相支持好重要，但笑言已經湊了劇中女兒郭柏妍一段時間，要讓給其他人照顧，自己則湊會真實囡囡：「今次最大挑戰係要彈唔擅長嘅鋼琴，2、3首歌已經練咗幾個月，我啲仔女都識彈，佢哋教番我轉頭，全家我彈得最渣。」