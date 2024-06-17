王心凌慘遭《歌手》惡意剪輯　網友怒斥：為熱度不擇手段

台灣「甜心教主」王心凌出道逾20年嘅佢，憑內地真人騷《乘風破浪》（「浪姐3」）第三季翻Hit，事業再創高峰，一舉一動都備受矚目嘅佢，近日受邀出演《歌手2024》，為參賽好友汪蘇瀧擔任嘉賓嘅佢，竟然遭到節目組惡意剪輯，播出汪蘇瀧問王心凌是否有意挑戰《歌手2024》，王心凌則露出略顯尷尬嘅表情回應道：「謝謝、再見、拜拜」營造出似乎唔敢挑戰嘅感覺，隨着畫面曝光，亦掀起網友熱議。

然而，有眼尖網友發現，真實畫面係王心凌表示返去長沙感覺就好似返屋企一樣，因為之前出演「浪姐3」時喺長沙住咗好耐，汪蘇瀧亦開玩笑道：「正好可以再回去一次《浪姐》！」因此，王心凌先會一臉驚訝委婉拒絕。對此，網友亦並特地搵出兩段影片做對比，隨着影片曝光，亦引嚟唔少網友為女神抱不平道：「歌手這個團隊，真的為了熱度不擇手段！」、「惡剪完還送老王一個熱搜，把一個既尊重節目，又不眨低自我的回答剪成直接認慫！」、「為甚麼正片要這樣剪呢，好像心凌沒有資格參加歌手一樣！」、「這個剪輯真的是過分！」、「王姐有實力自然甚麼都不擔心，但故意惡剪歪曲事實，真是對藝人不尊重了！」