奇趣臨海小築　人魚也瘋狂

被譽為「人間天堂」的馬爾代夫，聽說是上帝遺落在印度洋上的珍珠，其水上屋坐擁的無敵靚景，令海量的旅客非常嚮往，但對比之下，今次介紹的概念建築「She Sell Seashells On The Seashore」似乎更有趣，相信連動畫世界中的小魚仙也會為之瘋狂！

貌似貝殼

每天清晨一睜開眼，碧海、藍天就在面前，實在教人心曠神怡，難怪那些臨海別墅能成為許多人眼中的Dream House！出自新加坡建築設計師Hajar Ali的概念建築「She Sell Seashells On The Seashore」，則進一步給這類Dream House添加「夢幻」色彩！

據設計師的構想，該座建築位於馬紹爾群島一個名為Bikini Atoll的堡礁上，景色怡人，其設計靈感源自貝殼，從預想圖所見，它的外形像一隻開了口的巨蚌，表面呈乳白色，不禁令人聯想起動畫電影《小魚仙》（The Little Mermaid）中女主角愛麗兒所居住的貝殼宮殿。離它不遠處，還有一座貌似響螺的臨海別墅，內內外外的布置均加入螺旋形設計，極具層次感，跟海上的捲浪相映成趣！

景觀開揚

室內設計方面，由天花、地板到牆身，用色上無不選擇樸素的Earth Tone，而且看不到人工修飾的痕迹，令人如置身天然洞穴。睡房內的部分牆壁，加入貝殼似的紋理和光澤，似在還原人魚的寢宮，別具心思。

臨海建築的優勢在於有美景相伴，為了讓屋主可時刻獲得視覺上的享受，無論客廳、睡房、衣帽間以至浴室，均裝有大面積落地玻璃窗，令室內與戶外的界線模糊化，換言之，屋主就算足不出戶，仍能將碧海藍天盡收眼底，還能體驗海風吹拂的舒爽感覺呢！