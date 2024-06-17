張學友自爆被病毒攻擊肺部　近百粉絲酒店落淚50秒

「歌神」張學友尋晚（16日）喺小巨蛋舉行巡唱台北站尾場，佢上周罹患RSV（呼吸道融合病毒）被迫停辦3場，本周雖尚未康復仍如期開唱，佢尋晚幾近完美演繹《深海》、《三天兩夜》等歌，仍自認狀態不如第2場好，佢苦惱表示：「它（病毒）對我很不客氣，一直攻擊我的上呼吸道、我的肺，讓我很困擾。」再次感謝歌迷包容。

張學友開場一連飆唱12首歌後，露出招牌靦腆笑容話：「台灣的朋友大家好嗎？我嘛…就普普通通．這次回來小巨蛋3場是帶着病過來的，也帶着一個抱歉的心，沒辦法盡興地為大家表演，覺得對不起大家，當然取消更對不起大家。謝謝大家對我的忍耐，我會小心的去唱、盡力地去唱。」佢又分享自己把聲嘅狀態：「很奇怪，今天跟昨天不一樣，昨天沒有很乾，今天唱2句就很乾。」佢又提醒自己已年過60，雖心情上有啲「措手不及」，但偶爾照鏡都覺得自己仲可以，接住就大晒一字馬招牌動作，身手矯健。

尾聲安可佢送上《心如刀割》、《她來聽我的演唱會》等經典歌，見到全場大合唱，氣氛熱烈，佢話：「我盡力了，我真的有盡力，非常感謝大家，我真的沒想到，今天比第一天更難，現在嗓子好像開了一點，現在從頭來？我真的很想，可能大家不知道，在台上能唱的感覺是非常棒的，自己能唱，而且台下都在期待聽你的歌的感覺，是無比幸福的。」感謝台灣朋友對他非常愛護，「我希望下次來，用一個完整的張學友給你們表演。」

而騷後深夜10點多，身體不適嘅張學友未有同工作人員去慶功宴，而係獨自返回飯店休息，張學友把握最後一夜同歌迷互動，落車後由隊尾一路致謝，近100位粉絲們送嘅小卡片佢都有收好，行足50秒嘅佢，最後雙手合十深深一鞠躬，粉絲不捨落淚嗌「學友好好照顧自己」，台灣粉絲要再見偶像，就要等下年3月佢再赴台獻唱。

藝人曾寶儀亦表示今次佢都有入場，仲睇到爆喊：「當他今天唱起《她來聽我的演唱會》時，我還是會淚流滿面，那就是我們的主題曲啊！」雖然張學友自認唔係「完美」演唱會，但對佢嚟講係最難忘演唱會：「一開始會為他身體還沒完全恢復，但還是得上台唱歌感到心疼，但唱着唱着，我突然意識到，我見證了這輩子都沒想到會遇到的張學友。」