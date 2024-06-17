東南亞美食　百吃不厭

泰國冬蔭公、越南河粉、新加坡炒辣蟹、馬來西亞蝦麵，再加上各式地道小炒，讓東南亞美食百吃不厭，近日又有新店或新菜單登場，大家可按個人喜好選擇，叫到成枱餸再配番杯啤酒，最是爽。

包羅萬有

想一次品嘗東南亞各地美食，原來都唔難。太古城新開的東南亞餐廳供應泰國、越南、馬來西亞、新加坡、柬埔寨及印尼等地的菜式，餐廳裝潢成東南街頭美食攤檔的模樣，傳統之中又有創意配搭。前菜有款蔬果製作的羅惹水果沙律、泰式鴨肉生菜包等，燒烤類有燒豬腩內配辣味蝦醬、原隻燒春雞和泰式燒豬頸肉等，主菜有以雞腿肉代替魚柳製作的柬埔寨阿莫克雞和泰式滷豬腿，前者香滑細嫩，後者軟腍入味。其他菜式還有蒜蓉辣椒卜卜蜆、亞參咖喱魚頭和馬來粿雜等，飯後來一口泰式杧果糯米飯或特色香茅奶凍等，最是滿足。

開心自助餐

可以一次過無限品嘗美食的自助餐，永遠受歡迎。北角五星級酒店咖啡廳於即日至7月31日推出東南亞薈萃自助餐，當中包括參巴醬蕉葉烤魚、巴東牛肉、菲律賓燒乳豬、檳城炒貴刁、肉骨茶、星洲滷水鴨、冬蔭功酸辣湯、瑪沙文燴⽺膝咖喱、泰式青檸蒸魚、越式香茅豬扒和順化蔗蝦等，周末會加推黃咖喱炒龍蝦鉗。享用晚餐的客人，平日每人可享用專有的泰式蠔仔餅，周末則送秦式燒河蝦。甜品同樣多元化，一口氣享用印尼千蛋糕、越南咖啡千層糕、斑蘭戚風蛋糕、蝶豆花椰汁西米布丁、杧果糯米飯和斑蘭焦糖燉蛋外，亦有即製的泰式香蕉煎餅和少見的菲律賓哈囉哈囉刨冰，老少咸宜。

拼盤DIY

度身訂造的美食永遠最吸引，中環米芝蓮推介的現代及越南家庭風格餐廳近日推出新菜單，DIY越式街頭拼盤內放滿牛肉、豬頸肉、煙熏雞肉、炸春卷、米紙、越南米粉和生菜等，客人自由製作啱口味的春卷享用。此外，餐廳亦推出多款素食菜式，包括炸素春卷、炭燒粟米條和雜菜越南生粉等，適合素食者享用。

會安滋味

每個大廚都有自家獨特的風格，尖東五星級酒店自助餐廳請來越南酒店助理行政總廚Quang Le於即日至7月14日為客人供應嘗味越南晚市自助餐，師傅從當地帶來部分食材和香料，炮製一系列的會安風味菜式。到時會有越式米紙卷、越式煎蛋餅、傳統燴魚鍋、蠔皇燈籠椒炒牛柳粒、經典越南法包、酸湯煮蜆、清湯牛肉河粉和越北烤豬肉米線等美食。甜品的話有甜豆糖水、香蕉糯米卷和芝麻糕配脆綠豆邊等，讓各位品嘗正宗味道。

泰式船麵

香濃多配料的泰式船麵，是當地地道美食的標誌。灣仔新開的泰國餐廳請來泰國大廚主理，主打正宗船麵，升版版的泰式和牛濃湯粉，配和牛及爆汁牛丸享用，牛味十足，價錢親民。手打蝦餅配泰式辣醬，彈牙又惹味。其他菜式有香葉炒肉片、腰果炒和牛、甲拋和牛煎蛋飯和泰式大蝦炒金邊粉等。甜品有杧果糯米飯和泰式街頭椰子雪糕，前者經典傳統，後者原個椰青上桌，夏天吃最是消暑。

升級即食麵料理

趕時間一族，最常食用即食麵，東南亞的即食麵亦有不同款式。尖沙咀泰國餐廳和泰國即食麵品牌合作，將於7月開設香港站限定店，師傅會根據麵條的風味和特色入饌，創作出7款香港站美食，想知有甚麼創意設計，就要留意官方公布喇！