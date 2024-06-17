陳奕迅腮骨康復需6星期　巡唱佛山站急告押後

「吹神」陳奕迅（Eason）於端午節（10日）打網球時不幸中暑休剋星倒受傷，腮骨骨裂，下巴傷口更深至見骨，最後急送院縫了30幾針。上周佢已將6場本月開騷嘅巡唱重慶站延期至明年舉行，不過今日（17日）陳奕迅方再發文，指原定於7月12-14日、19-21日嘅6場佛山站都需要延至2025年1月舉行。

官方發文報平安，指陳奕迅康復進度良好，然而今日經過醫生團隊檢查及評估後，建議佢喺腮骨愈合期間接受物理治療，以讓腮骨附近肌肉及口部張合活動恢復至正常，康復期需6個星期。為讓Eason有充足時間休息及進行復康治療，以確保後續演出質量，經各方慎重考慮，遺憾宣布延期，並對歌迷道歉。

Eason經理人甘菁菁（Lisa）表示：「經過醫生團隊一星期的專業治療及悉心照顧，Eason目前康復進度良好，再過多兩天應可出院回家休養。經過醫生團隊的檢查及評估後，因為骨裂部份需要時間自然癒合，康復期需六星期，醫生建議Eason最好給予身體充足時間休息及進行復康物理治療，以確保日後演出質量不受影響。」

Lisa謂Eason目前精神狀態很好，傷口已經拆線：「我哋希望佢完全康復先至演出。醫生非常專業，傷口縫合得好好，傷口只是輕微見到一條幼線，目前他只可以進食流質食物，如粥及軟綿綿的東西，如冬瓜、雞蛋、肉碎等等，好讓腮骨骨裂位置盡量休息，等待自行癒合。（有冇瘦到？）佢只係清減咗少少，大家不用擔心，精神體力全部都ok，只係唔可以大力咬碎食物住，又盡量唔好講太多嘢。」

是次延期，Lisa坦言對受影響的歌迷朋友們帶來的失望及造成的不便，表示誠懇歉意，希望請大家諒解。有關延期（包括詳細延期日子）及補償安排，主辦方將向大家公布，敬請留意：「Fear and Dreams團隊及Eason衷心感謝各位歌迷朋友一直的支持及關心。人生就如演唱會的主題一樣，有Fear同時必定會有Dreams，黑暗過後迎來的將會是晨曦。望繼續靜心等待Eason完全康復，Eason及演出團隊將以最好狀態與大家再次見面。」