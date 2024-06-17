伍允龍公開擇偶條件　最鍾意「辣」妹！

憑《九龍城寨之圍城》大奸角「王九」而人氣爆燈的伍允龍（龍仔）全新廣告片推出，架上「王九式」茶色眼鏡及花襯衫的他，大顯驚人「指功力」，用綁上千斤重石頭的筷子夾波子亦易如反掌，又將王九金句「我頂」化身成廣告金句：「我頂……流嚟㗎！出嚟撈，點會難得到我呀！」

龍仔日前在活動中表示對四字詞語「豬籠入水」大惑不解，不過其可愛表情被網絡瘋傳，獲網民力讚是娛樂圈的「純真傳說」，活動吸引眾多迷妹守候，要求索取簽名及合照，現場就像粉絲聚會，除升呢為「頂流」外，其吸金能力亦全面升級，短短一個月已賺得逾百萬，他說：「多謝廣告客戶愛戴，令我有機會嘗試不同的工作，讓觀眾看到我的不同面向。」

他又談及拍攝《九》片時，辛苦過程非筆墨所能形容，但他深感值得，而且成績遠超預期，台前幕後也喜出望外。他說：「電影上映後，我改姓『王』，不少街坊也會叫我『王九』，但我明明沒有黐鬚及戴黑超，大家也認出我來，最開心是記得我的真實身份是『伍允龍』，很窩心呢！」

龍仔謂感受到角色得到認同與喜愛，證明台前幕後合力設計的「王九」角色很成功，慶幸迄今仍未有途人夠膽撩他打交。談到「城寨三少」日前在活動上公開幫他招親，身為「鑽石筍盤」的他大方公開擇偶條件：「我希望找到口味一致的女生，因為自己喜歡食辣。而現時的發展目標是成為成功製作人，他說：「目前正積極向目標邁進，親自策劃的電影《無明火》已經順利拍完，正在後期製作中，希望順利推出，並且像《九龍城寨之圍城》一樣成為有口皆碑的作品。」