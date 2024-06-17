電競芒孖寶　打機無殘影？

Odyssey OLED G8及G6尺寸分別32吋及27吋，同擁有16:9顯示比例。(互聯網)

為了打機，很多Game迷都會買個靚芒，Samsung最近推出兩款Odyssey OLED電競顯示器，其中G8擁有32吋4K UHD解像度，具備240Hz刷新率和0.03ms反應時間；細一點的G6配備27吋QHD解像度顯示屏，支援360Hz刷新率及0.03ms反應時間，應付快速變換的遊戲場景也沒有殘影出現。

兩款顯示器均對應AMD FreeSync Premium Pro技術，確保GPU和顯示面板同步，消除遊戲畫面斷續、延遲或撕裂。另外同樣配備OLED防反光技術及防燒烘功能，前者保留色彩精準度同時減少反射，後者自動偵測並調低靜態圖像的亮度，如徽標和任務欄等，防止出現燒烘現象。特別一提，G8更搭載了NQ8 AI Gen3處理器，能把畫面升級至接近4K高清質素。

同場加映︰沉浸式曲芒

Xiaomi G34WQi同樣面向電競市場，最大賣點是搭載1500R曲面屏幕，曲率接近人眼，帶來逼真視覺效果。其他規格都唔弱，包括WQHD解像度、180Hz更新率、1ms反應時間，並支援95% DCI-P3、100% sRGB 寬廣色域。另外它具備FreeSync Premium防撕裂技術認證和 DC 調光技術，減少屏幕閃爍兼過濾短波藍光。