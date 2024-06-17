Jer爆MIRROR隨時變樂隊：幾個成員一組！

男圑MIRROR成員Jer（柳應廷）推出新歌《約齊靈魂在墳墓開生日派對》。日前接受訪問時，表示不排除MV在墳場拍攝，不過要視乎場地申請：「睇吓嗰度有冇期，但我都驚架。」談及去年他曾透露心底話，指自己的快樂指數偏低，只是心情差跟多緋聞及是非冇關，而是自我要求太高，對作品產生質疑，幸好遇上「對的人」改變負面情緒，而他口中解其心結的是填詞人鍾晴：「心情差嘅時候已過去，喺年頭推出《筆觸男孩憂鬱之死》時，鍾晴某程度提醒番我要忠於自己嘅世界同心情，唔使理出面點人點睇，變相鼓勵咗我做音樂同創作，（對自己要求好高？）我覺得呢個係做Artist必須嘅，咁先有更加好嘅作品，（壓力大到發惡夢？）慘啦，我瞓落床就係秒睡，好少發惡夢。」

Jer除鍾意「怪誕」外亦情迷夾Band，更在公開表演中過Band仔癮，問他可會組Band？他指其作品一直都有滲入Band的元素，更預告MIRROR可能變身為樂隊，透露：「今年有呢個Project，可能MIRROR會夾Band，幾個成員一組，但咩人腳就唔透露住，等有大家Suprise。（係咪你識彈結他，係最勁嗰個？）其他人都好勁，有啲人識樂器，就算唔識樂器，佢哋都有好多強項嘅，有啲人會跳舞，總之係分幾組，有唔同組合。（會叫MIRROR Band）呢個係好初步嘅Idea，我諗大家到時就知㗎啦。」