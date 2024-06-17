ANSONBEAN孖鍾雪瑩環遊世界　再度合作默契十足

藝人陳毅燊（ANSONBEAN）及鍾雪瑩為拍攝全新廣告宣傳短片，片中二人走遍「世界各地」旅遊，穿和服、浸溫泉、碌沙漠、遊夜市。不過原來兩人只是到了台灣取景，據悉為營造出走勻全世界的感覺，團隊悉心挑選了台灣不同的景點，ANSONBEAN笑言：「為咗保持神秘，我喺網上分享景點時就扮自己去咗日本、埃及同其他唔同地方，同粉絲開吓玩笑。其實走勻台灣咁多地方係好事嚟嘅，係好難得，不過最辛苦就係坐車嘅過程，今次體會到呢樣嘢，要學識習慣一下。」入行後首次往外地工作的他，表示自己平時少去旅行，今次讓他可以邊玩邊工作，感覺相當開心。

短短3天時間二人要走勻台北、台南與台中拍攝，幸好默契十足，拍攝非常順利，ANSONBEAN稱兩人之前合作拍電影時，只有兩天的相處時間，今次合作大家有更深入了解，大讚鍾雪瑩是一個非常專業的演員，「佢好快就入到狀態，我最欣賞係佢把聲運用得好好，作為一個演員，講嘢講得清晰、令大家聽得更舒服係好重要，我真係要好好向佢學習，希望之後有機會有唔同合作。」

而短片其中一幕是他碌沙漠的鏡頭，事前工作人員怕他受傷都相當緊張，相反他表現自若，只拍了兩次便完成，卻弄得滿面沙，他說：「有一吓我比導演要求嘅碌快咗，但感覺幾刺激幾好玩，工作人員事前都有啲擔心危險，只要拍到出嚟效果好同靚都冇問題，歡迎嚟緊多啲博命嘅動作場面搵我啦！畢竟我都真係最鍾意動作電影。」