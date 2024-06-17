加國辣模　最強吸金王

每個人成功之前，都會遇上好多困難，對於加拿大性感女網紅Natalie Gauvreau嚟講，就最感同身受，由昔日嘅演員到一脫成名，佢嘅吸金路一啲都唔平坦。

毅然轉型

當事業去到瓶頸時，有人會自怨自艾，有人則會堅持到底，努力尋求突破，就好似出生於加拿大魁北克省嘅Natalie Gauvreau咁，如果唔係毅然一脫，就唔會成為今時今日炙手可熱嘅性感女網紅。

佢表示自細就有金錢嘅概念，將用剩嘅錢儲起，高中畢業後就修讀房地產課程，希望能夠喺地產業大展拳腳，可以賺多啲錢，只可惜事與願違。正所謂天無絕人之路，當佢對前路感到迷茫嘅時候，憑住迷人嘅外形而被星探發掘，於是決定轉行做模特兒，更開展埋演藝事業，諗住成名之後就有大把機會搵錢，而佢亦參演過唔少電視劇及電影，但一直只係飾演路人甲角色，為咗喺事業上尋求突破，所以佢決定豁出去轉型做成人模特兒。

人氣飆升

跟住佢先後為多本男士雜誌拍攝大尺度寫真，好快就喺裸模界打響名堂，而佢亦食住個勢經營網紅事業，頻頻拋波露乳溝派福利，令佢嘅人氣直線飆升，成功吸納超過3百萬粉絲，相當厲害！

獲得名氣後，Natalie Gauvreau隨即開設OnlyFans帳號，實行為會員獻上無底線嘅寫真同影片，而佢瞓身演出亦得到回報，成為平台上最強吸金王之一，亦證明佢嘅付出同努力並冇白費。雖然其後佢嘅IG帳號被封，但仍無損佢嘅吸金力，足見佢嘅網紅事業已上晒軌道。不過事業經過低谷嘅佢，並冇因此而停下步伐，近年佢積極跟其他性感女網紅合作，希望能夠為事業再創高峰，真係相當有魄力呀！

Profile

出生地：加拿大

身高：165cm

三圍：36F-25-36

由昔日模特兒及演員，到家陣嘅人氣性感網紅，Natalie Gauvreau坦言目的只係為咗搵錢。不過咪睇佢講到自己咁拜金，其實佢經常從事慈善工作，名副其實人美心善。