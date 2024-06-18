【是日通勝】

農曆五月十三

甲辰年 庚午月 癸丑日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、開市、動土

忌：除服、詞訟、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：05、23、12

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：社交運非常好，有望跟心儀對象拉近距離。

金牛座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

雙子座：好人有好報，只要有顆善心，好事自然來！

巨蟹座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，勿輕言放棄。

獅子座：事業運強，宜專注工作，不要為私事分心。

處女座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

天秤座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

天蠍座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

人馬座：整體運勢不錯，唯獨感情生活處膠着狀態。

山羊座：愛情運非常好，無事獻殷勤，伴侶更愛你！

水瓶座：財運上升，有閒錢宜多做好事，利人利己。

雙魚座：手忙腳亂，休息時間也沒有，判斷力下降。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）羊 事業差

鼠：慢工出細貨！急於求成容易弄巧成拙。

牛：貴人運強，可為你帶來事業發展機遇。

虎：荷包有進帳，但投資要懂得見好就收。

兔：謀事多阻滯，易因急躁任性而惹是非。

龍：疑神疑鬼冇好處，對伴侶要多點信任。

蛇：健康問題浮現，注意休息，避免熬夜。

馬：情緒不穩，容易被閒言閒語影響心情。

羊：是日沖煞，事業運不佳，人際關係差。

猴：投資策略可進取一點，獲利機會不低。

雞：專心工作是好，但不能忽略伴侶感受。

狗：健康是財富，小心飲食，防病從口入。

豬：多接觸不同事物，對事業發展有好處。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

食指

食指在西洋手相學名為木星指，在其指之底部脹起的小地方名為木星丘。木星指代表着人是否有進取心、有否魄力和自尊心，故此如食指生得美觀壯直，長度達致中指第一節中間，則代表其有勇氣、有進取心及智慧高。假若食指很長，即其長度幾及中指的話，代表其人心高氣傲，喜支配他人及愛弄權柄、野心大。但假若食指短小即不及中指第一節，表示其人缺少責任感，不思進取。

食指第一節較第二及第三節長，主其人比較公正而守法律，有宗教之信仰，若食指第二節較長，主愛好名譽，如食指第三節較長，主有支配欲，喜指使他人、愛弄權。

食指第一節比較尖，對宗教虔誠，但直覺能力比較強。食指指端較方，會服從真理、出類拔萃、有指揮能力。食指若有所損傷而留有疤痕，主刑剋父親或兄弟，即父或兄弟身體或運程比較差，又或者大家之緣分較薄。

食指下之木星丘如合乎標準，即不可太高或太低平，則主人品較好、熱誠可靠，雖愛好名譽，也不太強求。若此木星丘太高兼豐滿，為人野心極大而自命不凡、喜弄權，但如木星丘太低陷的話，則缺乏才幹，庸碌之輩，亦常有損人利己之行為。