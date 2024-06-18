經歷痛苦變更強　LiSA：《紅蓮華》令我堅定信念

日本動漫歌姬LiSA，憑演唱動畫《鬼滅之刃》主題曲爆紅亞洲後，再辧亞洲巡迴演唱會。日前她再唱到香港，假亞洲博覽館Hall 10舉行第3次香港個唱，吸引約8000名粉絲捧場，全晚氣氛熱烈。LiSA大唱《紅蓮華》、《炎》及《Catch the Moment》等神曲，又苦練廣東話與歌迷交流。

LiSA抵港後接受傳媒受訪，相隔6年再來港的她，直言最掛念香港粉絲與雲吞麵，留港期間更食足多餐。剛完成台灣及上海兩站演出的她，透露在香港收到最多粉絲禮物，當中大部分更是她最愛的迷你兵團。她又表示當初沒想過《紅蓮華》會如此大受歡迎，她說：「錄音時有代入《鬼滅》主角「炭治郎」的角色，表現出經歷痛苦後變得更強的心情。」4年前她經歷聲優老公鈴木達央出軌風波，但仍堅強面對。她坦承自己在痛苦時有受歌曲影響，令她更堅定自己的信念。

LiSA日前又宣布，9月將展開16場日本巡迴演唱會。本月24日便迎接37歳牛一的她，笑言生日願望是想有120%體力，應付一連串演唱會。她又透露平日有做Kick Boxing及普拉提鍛練體能。