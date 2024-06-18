娛圈單打︱忽然高調揭恩怨　冇人同情反招怨

一對夫妻行到離婚呢一步，你話雙方冇怨言就假。好似結婚18年、育有一子一女的郭晉安、歐倩怡，忽然發出離婚聲明，沒有批評對方半句，算係少有的好聚好散。殊不知，女方近日高調受訪，大談離婚感受，仲暗批前夫「見死不救」，卒之令好聚好散的神話破功！

歐倩怡自爆，2019年有一晚半夜突然不適，辛苦到抖唔到氣，仲狂嘔兼失禁。向枕邊人求助，先換來「咪玩啦」的冷淡回應，繼續倒頭大睡，直到倩怡真係「一床都係」先至醒扒，但都係上網搵吓處理方法，拒絕Call白車送院。呢件事令倩怡耿耿於懷至今，好可能係加速婚姻破裂的導火線。

嗯，眼見另一半的反應跟自己期望有落差，又的確幾令人失望，之不過男人就係咁，尤其老夫老妻，好容易就會變得粗心大意，同拍拖時候噓寒問暖截然不同。諗唔到咁樣會令嬌妻難受，男士真係要吸取教訓啦。

咁講啦，歐倩怡好年輕就出道，好年輕就結婚成為媽媽，然後一直在家相夫教子，猶如受保護的溫室小花，話係入世未深都冇誇張。睇佢當年婚禮都選在迪士尼舉行，就知佢非常之有少女心。一個咁嘅女仔，對愛情充滿期待，但婚姻同戀愛係兩碼子事，以前有情飲水飽，但有咗家庭同仔女，男人就要將重心放喺搵錢照顧家庭上。當做嘢做到好攰，仲邊有心情氹老婆吖。

點都好，歐倩怡仲後生，仍有漫漫長路要行，既然呢段關係唔適合自己，及早抽身亦係好事。不過，當係為子女着想又好，當係顧念一點舊情也罷，跟前夫的恩怨還是少講為妙，咁樣亦係保護自己咋！