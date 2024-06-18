東方日報C1：「翻版樂基兒」野性拔頭籌　選美雙嬌再交手

新一屆香港小姐競選昨日進行首輪面試，今年「海外佳麗」可謂獨領風騷，最索佳麗要數年僅17歲的「翻版樂基兒」倪舒雅，性感亮相的她更展現胸前「野性美」。去年的溫哥華「華姐」亞軍鍾翠詩和季軍張安妮，則雙雙轉戰港姐再鬥過。

《2024香港小姐競選》昨日在將軍澳電視城進行首輪面試，共有103位參賽者參加，整體質素不俗， 學歷更相當高，當中有多位碩士生及一位港大博士生。不過一如近幾年，不少廣東話「唔鹹唔淡」的北方佳麗湧入參賽，加上今年有多位高質「過江龍」回港鬥靚，「本地薑」相對失色。

3位「海外佳麗」現身面試已被視為熱門之選，最索非17歲的中美混血兒「翻版樂基兒」倪舒雅（Aisha）莫屬，正在美國讀12班的她青春無敵，以白色吊帶裙內穿紅色比堅尼，加上胸前留下被家貓抓傷的爪痕，性感又野性，相信經大會形象為她修葺一雙「野生眉」，電力必定有增無減。同樣來自美國的鍾翠詩（Tracy）和張安妮（Annie）由華姐鬥到港姐，她們去年在溫哥華華裔小姐競選中交手，Tracy奪得亞軍和「最上鏡小姐」，力壓得季軍的Annie，有選美經驗的她們必有優勢。

金融美女變「監獄」佳麗？

「北方佳麗」代表要數「艷麗版蔡潔」程姜月（Dolores），以金色長裙示人的她看似沒有睇頭，但原來是「留前鬥後」，大露玉背；「翻版超雲」黃艷（Sofie）是香港大學碩士生，貴氣得來樣子甜美； 來自河南的「城大之花」劉沛妍及金融美女許咏昕（Caroline），後者一開聲卻鬧出笑話，將金融說成「監獄」，令人啼笑皆非。

「本地薑」靚女要數剛於城大畢業的倪樂琳（Ellyn），現年23歲的她有「大小姐」林淑敏影子。而以清純白色裙亮相的莊曉婷（Kimmy）和潘可妍（Dolce）在社交網被發現有不少水着照，十分養眼。23歲的郭思程（Kelly）身高1米78，台型十足，任職模特兒和舞蹈教師的她原來是2023 Face of Hong Kong的冠軍，她在社交網亦毫不吝嗇，有不少跳舞和性感照，相當火辣。

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