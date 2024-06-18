香港頂流變唔入流 　「姜神」竟然百名不入

本年度樂壇第3張成績表《第45屆十大中文金曲》音樂盛典將於本周日（6月23日）假九展舉行，屆時將頒發「十大中文金曲獎」、「全球華人至尊金曲獎」、「優秀流行歌手大獎」及「最優秀流行男/女歌手」、「CASH 最佳創作歌手獎」、「最佳進步奬」、「最佳中文唱片獎」、「最佳樂隊/組合獎」及「最有前途新人獎」等各大獎項。

而據大會公布的152首入圍候選「十大中文金曲獎」歌曲及83名角逐「優秀流行歌手大獎」的候選歌手中，人氣最強的男圑MIRROR，12子中只「叮淨」兩位，有得留低只有Jer（柳應廷）及Ian（陳卓賢），而同屬「上弦」成員的姜濤、Anson Lo、Edan及上位中的「大表哥」Stanley、Jeremy等統統「被拜拜」，不過「入圍常客」如張敬軒、陳奕迅，張學友仍榜上有名；至於女歌手方面，分別有李幸倪（Gin Lee）、泳兒、炎明熹（GiGi）、姚卓菲（Chantel）、楊千嬅等，連宣布「暫休」整年的鄭欣宜依然入圍，可是在「叱咤頒獎禮」連奪4獎成女大贏家的陳蕾卻「消化於天與地」。

估計Gin Lee當晚在零對手下，於獎項方面必定大放異彩，而深得電台力捧的她更擔任表演嘉賓，偕樂隊Supper Moment、內地女圑SING及來自韓國的DJ Soda及張崇德等齊獻技，電台更特設致敬追思環節，分別向李玟、樂隊LMF成員陳匡榮（大飛）、周海媚及黎明詩等已故演藝人致敬。