《魔戒》伊恩麥基倫舞台劇演出意外跌落台被緊急送院搶救

曾參演過《變種特攻》（X-Men）與《魔戒》（The Lord of the Rings）兩大賣座系列電影的英國男星伊恩麥基倫（Ian McKellen），昨日於英國倫敦West End演出舞台劇《Player Kings》期間發生意外跌落台受傷。

現年85歲的伊恩當時演出一場打鬥戲，期間被台上道具絆倒失足跌落台，伊恩跌落台後即時痛楚地重覆呼叫：「救我呀。。。我隻手臂。」現場的一名帶位員以及兩名醫護人員觀眾即時上前協助他。事發後現場的燈亦亮起，由於事出突然觀眾當時好震驚，有觀眾更嚇到流淚，工作人員即時疏散觀眾並叫救護車到場將伊恩緊急送院，據知當時有至少3架救護車到場。事後場外的觀眾被通知當晚舞台劇取消。有觀眾受訪時表示：「我真係好希望佢（伊恩）會吉人天相。以我所見，佢當時要求工作人員協助，佢係清醒嘅。」

劇場的發言人事後向傳媒交代伊恩的情況：「多謝我哋嘅觀眾同公眾對伊恩嘅祝福。經過照X光後，傑出嘅國民保健署（NHS）團隊向我哋保證佢會快速全面康復，而伊恩目前好精神。」劇場方面亦指今晚（18日）的舞台劇亦會取消好讓伊恩休息，預計他將會於周三（19日）的日場演出中復出。