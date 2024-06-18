Frankie女友高調上台惹公憤　自認專做小三同時與AK曖昧

男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）去年平安夜於社交網宣布新戀情，Frankie嫂Christy係圈外人，因而Frankie仍未公開女友真正身份，惟近日Christy突然高調留言攞主權，激罕現身回應為Frankie影「女友視角」靚相，更親自現身Frankie場次嘅《HI MIRO！見面祭》，竟引起皮寶寶（粉絲暱稱）極度不滿！

有指見面會當日，Christy跟Fans一齊上台排隊攞御守，更當眾同Frankie互動，又穿上男友自家品牌尚未推出嘅新衫，公然「宣示主權」，引起Fans公憤。網上相繼出現大批爆料，有指佢曾做傳銷賺錢，Christy疑被密友出賣，又爆出包括多張令人咋舌嘅超性感照、跳鋼管舞影片，Christy對驕人身材毫不吝嗇。其密友限時動態截圖亦同時曝光，佢曾自爆專做第三者、見一個愛一個等，甚至疑一度周旋於Frankie及MIRROR隊友Anson Kong之間。

當中就有對話截圖，見疑似Frankie帳號向女友撒嬌，女方問：「點解ak會搵我傾偈嘅🙈」疑似Frankie醋意大發咁回覆：「你唔好搵我喇 你自己一早都揀咗 你講嘅 佢搵你一定會去 做咩我要對自己咁差啫」女方即急急氹佢：「佢唔會啦 傾閒偈only 同埋佢有女㗎嘛」而Christy更寫住：「可唔可以唔好1月1號就比呢啲難題我🤯」

Christy又自稱「我見一個愛一個嘅性格咁多年都冇改變😂」、「我三個男人都好鍾意😩唔好要我揀啦 我都冇迫你哋分手啦🥴」、「我覺得自己要搵多個🥲依家嗰兩件都唔係隨時on call嘅 我要一個係一call要即刻出到嚟」、「Just realised我今年全部relationships都係做緊人第三者」「我知自己都好花心 見一個鍾意一個」更曾晒出Frankie自拍照，並留言：「我25號想去搵佢只因為我條仔陪唔到我，但係我又唔想皮皮覺得我係嗰啲無知靚妹仔🥴點做好😓」令Frankie忽然陷「小三疑雲」。

而Christy自爆嘅對話截圖中，更有眼利網友發現Frankie疑背拍拖13年嘅女友出軌Christy，因Frankie於2022年5月宣布同女友和平分手，不過Frankie同現任女友Christy早喺2021年12月開始已有曖昧對話，事件惹來網民熱議。